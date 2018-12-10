РФ призывают не поддаваться на провокации

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе протянула России руку помощи. Пока, правда, на словах.

По мнению председателя общего комитета ПАСЕ ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности Филиппо Ломбарди, нашей стране не стоит поддаваться на провокации со стороны "разлучников". Речь идет о желающих убрать РФ из Совета Европы.

"Очень важно не попасть в ловушку тех, кто хочет изгнать Россию из Совета Европы", – цитирует Ломбарди РИА "Новости".

Свою точку зрения он озвучил во время международной конференции "Роль парламентов в современном мире", мероприятия в честь 25-летия Совфеда. Евродепутат призвал Россию к взвешенным решениям.

"Я призываю моих российских друзей не выплеснуть ребенка вместе с водой. Это очень важно для института, уважающего демократию, верховенство закона и права человека на всем континенте", – заключил Ломбарди, напомнив о роли парламентариев, которые не должны плести интриги и впутываться в них. Их главной целью была и остается защита граждан.

Отношения Москвы и ПАСЕ испортились после присоединения Крыма. Парламентская ассамблея ограничила россиян во "власти". Наша сторона отреагировала в июне прошлого года, отказавшись выплачивать взносы в Совет Европы. Ситуация повторилась и в этом году.

На что генсек СЕ Турбъёрн Ягланд пригрозил исключением: мол, если страна числится в должниках два года, то ее изгоняют. Для России судный день наступает в следующем году, в июне.