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Россия без голоса в ПАСЕ погрузила ее в кризис

Фото: www.globallookpress.com
Евродепутатам катастрофически не хватает российских денег

Лишив делегацию из России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, европарламентарии своими руками создали кризис в ПАСЕ. Об этом сокрушается генсек СЕ Турбьёрн Ягланд, указывая на тот факт, что Москву такое "наказание" никак не сподвигло "вернуть" российский полуостров Киеву.

"Лишение России права голоса в ПА не ведет к возвращению Крыма Украине и не улучшает правозащитной ситуации в России. Это действие, наоборот, создало кризис в нашей организации", – цитирует РИА "Новости" генерального секретаря.

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Норвежский политик отметил, что и без Украины с РФ в Европе есть другие проблемы, требующие скорейшего решения.

По мнению Ягланда, необходимо разработать план на тот случай, если Москва к июню нынешнего года не возобновит выплату членских взносов в СЕ, а также к тому, что Россию за неуплату в течение двух лет нужно будет исключать из организации, согласно статье устава о приостановке прав государства-члена.

"Но давайте будем надеяться, что мы сможем найти решение этой проблемы до того, как мы придем к этому пункту", – сообщил норвежец.

Он призвал европейские делегации подумать над вариантами взносов денег, вместо России, чтобы заполнить финансовый "пробел частично или полностью". А денежная пропасть все ближе, судя по заявлениям генсека.

"Мы не можем и дальше сокращать сотрудников, потому что сейчас мы подошли к краю. Если мы пойдем дальше, то я думаю, что это сильно повредит организации и не сделает ее работу лучше", – сказал Ягланд.

Как напоминает РИА ФАН, в 2014 г. Ассамблея лишила права голоса нашу делегацию из-за присоединения Крыма к составу РФ. Год спустя на рассмотрение ПАСЕ дважды выносился вопрос о восстановлении прав российских парламентариев, однако ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в организации, а в 2017-ом прекратила выплачивать взносы в Совет Европы.

Накануне замглавы МИД России Александр Грушко не исключил выхода России из СЕ. Он назвал неприемлемой "дискриминацию по политическим мотивам" в отношении россиян. "Мяч находится на стороне тех, кто принимал решение об исключении российской делегации: они должны это решение пересмотреть, если, конечно, руководствуются глубинными интересами сохранения функциональности организации", – сказал ТАСС представитель нашего дипведомства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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