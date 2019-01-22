Мутящие воду украинцы надоели Европе

Украинцы надоели Европе
Постоянные провокации украинской делегации в ПАСЕ привели к тому, что ее представителей вывели из комитета по снятию санкций с России. Изменение регламента работы Парламентской ассамблеи Совета Европы стало прекрасной возможностью подать Киеву сигнал, насколько утомительны его русофобские выходки на международных площадках.
По мнению первого зампредседателя комитета СФ РФ по международным делам Владимира Джабарова, к этому дело давно шло.
"То, что Европа устала от Украины, это давно уже известно. Обратите внимание, какой вялый интерес к Украине сейчас проявляют и госпожа Меркель, и господин Макрон. Энтузиазма в защиту Киева мы давно не наблюдаем, потому что Киев показал себя ненадежным партнером, не выполняющим свои обязательства по Минским соглашениям", – отметил сенатор в эфире НСН.
Получив возможность сейчас по формальной причине отказать представителям Украины участвовать в обсуждениях санкций против РФ, европарламентарии смогут спокойно работать. "Я думаю, что все вздохнули с облегчением, потому что украинская делегация постоянно мутила воду, постоянно провоцировала других партнеров по ПАСЕ на ужесточение позиции в отношении России", – отметил Джабаров.
Украинцы выполнили свою функцию, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Именно поэтому сокращение числа представителей стран в комитетах последовало сразу после того, как Россия приняла решение не ехать на заседания ПАСЕ. "Пожалуйте на выход за ненадобностью – именно такой завуалированный посыл отправили Украине из ПАСЕ", – приводит РИА "Новости" слова парламентария. "Российской делегации в ПАСЕ нет, не на кого орать, незачем бить в барабаны войны, изображать эпилептические припадки. Команду клоунов приказано сократить", – пояснил Бильбек.
Накануне стало известно, что в связи с новыми правилами формирования комитетов украинцы потеряли места в комитете по регламенту, отвечающего за снятие санкций с РФ. К делегациям других стран были применены те же правила, однако в Киеве увидели в произошедшем "сговор с Москвой".
"Представители Украины назвали это "мелкой местью". Наверное, все-таки эта характеристика, невольно вырвавшаяся у них, относится к ним самим. Это их поведение напоминает "мелкую месть" в отношении России", – отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Беда в том, что украинские политики страдают от раздутого самомнения: "У них достаточно завышенное представление о самих себе: им кажется, что это действие направлено против них. А на самом деле процессы идут мимо них и выше их", – подчеркнул эксперт.
На прошлой неделе в Москве было принято решение не отправлять заявку на участие российской делегации в зимней сессии ПАСЕ.
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