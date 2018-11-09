Члены ПАСЕ разбегутся вслед за Россией

Разногласия с Москвой добьют умирающую организацию

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сама пришла к своему концу, отказавшись от принципов парламентаризма. Поэтому не стоит обращать внимание на слова политиков этой "отживающей политической структуры". Об этом заявил замглавы международного комитета Совета Федерации, руководитель комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"За последнее время она (ПАСЕ) превратилась из парламентской организации в плохую коммуналку со сварами, где больше ничего не происходит. Они сами себя зарывают. Если мы выйдем из ПАСЕ, я полагаю, что много кто еще выйдет", – отметил Климов в интервью РИА "Новости" в пятницу, 9 ноября.

По его мнению, в ПАСЕ "рулит агрессивное меньшинство", поэтому в повестке дня там – только Россия, хотя и в прибалтийских республиках, и на Украине постоянно отмечается нарушение прав человека. При этом от Москвы требуют уплатить членские взносы в организацию, права голоса в которой она лишена. Однако позиция РФ четкая и твердая: пока в Устав ПАСЕ не будут внесены поправки, защищающие права национальных делегаций, Россия будет считать себя свободной от обязательств перед Советом Европы и его институтами.

Ранее генсек СЕ заявил, что может поставить вопрос об исключении РФ из объединения, если она не уплатит взносы в бюджет в полном объеме. В ответ в Москве предупредили, что готовы покинуть СЕ сами.