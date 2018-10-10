Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Возможный выход России из ПАСЕ ударит по ее бюджету

Фото: GLOBAL LOOK press/Elyxandro Cegarra
Ассамблея пригрозила страшной карой Москве за неуплату взносов

Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае, если Россия не возобновит выплаты членских взносов, то участие страны в уставных органах организации будет прекращено.

"По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью", – цитирует "Европейская правда" еврочиновника.

По теме

При этом Ягланд допустил и вариант выхода Российской Федерации из организации, заметив, что тогда ее бюджет придется подвергнуть изменениям.

"Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", – подчеркнул генсек.

Накануне на осенней сессии ПАСЕ попытались вынести на обсуждение резолюцию, которая усложняет введение любых санкций в отношении любой национальной делегации. В этом документе не было ни слова о России, однако все понимали, о чем речь. Но в итоге решено было вернуть проект резолюции в профильную комиссию, в том числе под давление представителей Украины. Резолюция могла бы определить, вернется ли российская делегация в ассамблею. Теперь все отложено на начало 2019 года.

Комментируя произошедшее во вторник в Страсбурге, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что Москва не боится никаких санкций.

"В ПАСЕ все придумывают возможность каких-то "дополнительных наказаний" для России, если она решит не возвращаться в ПАСЕ в 2019 г. Там никак не могут понять, что наказать Россию уже никак не способны – руки коротки. А Совет Европы будет наказан, если лишится российского участия", – написал он в Twitter.

Еще в июле в МИД России сообщили об отсутствии оснований для возобновления выплат в Совет Европы. А это приблизительно $11 млн в год.

Как пишет сегодня Deutsche Welle, на 12 октября в Страсбурге запланировано внеочередное заседание Комитета министров СЕ. Его участники намерены обсудить действия стран-членов на тот случай, если РФ не возобновит выплаты. Вероятно, евродепутатам уже что-то известно, раз они так скоро созвали "сходку". По информации собеседника немецкого издания, Ягланд может призвать правительства стран-членов увеличить сумму их взносов, чтобы устранить финансовую брешь.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы устроили шоу в ПАСЕ с резиновыми изделиями

Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге

Японцы разозлились из-за российских стрельб на Курилах

Токио вновь почувствовал себя униженным и оскорбленным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей