Ассамблея пригрозила страшной карой Москве за неуплату взносов

Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае, если Россия не возобновит выплаты членских взносов, то участие страны в уставных органах организации будет прекращено.

"По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью", – цитирует "Европейская правда" еврочиновника.

При этом Ягланд допустил и вариант выхода Российской Федерации из организации, заметив, что тогда ее бюджет придется подвергнуть изменениям.

"Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", – подчеркнул генсек.

Накануне на осенней сессии ПАСЕ попытались вынести на обсуждение резолюцию, которая усложняет введение любых санкций в отношении любой национальной делегации. В этом документе не было ни слова о России, однако все понимали, о чем речь. Но в итоге решено было вернуть проект резолюции в профильную комиссию, в том числе под давление представителей Украины. Резолюция могла бы определить, вернется ли российская делегация в ассамблею. Теперь все отложено на начало 2019 года.

Комментируя произошедшее во вторник в Страсбурге, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что Москва не боится никаких санкций.

"В ПАСЕ все придумывают возможность каких-то "дополнительных наказаний" для России, если она решит не возвращаться в ПАСЕ в 2019 г. Там никак не могут понять, что наказать Россию уже никак не способны – руки коротки. А Совет Европы будет наказан, если лишится российского участия", – написал он в Twitter.

Еще в июле в МИД России сообщили об отсутствии оснований для возобновления выплат в Совет Европы. А это приблизительно $11 млн в год.

Как пишет сегодня Deutsche Welle, на 12 октября в Страсбурге запланировано внеочередное заседание Комитета министров СЕ. Его участники намерены обсудить действия стран-членов на тот случай, если РФ не возобновит выплаты. Вероятно, евродепутатам уже что-то известно, раз они так скоро созвали "сходку". По информации собеседника немецкого издания, Ягланд может призвать правительства стран-членов увеличить сумму их взносов, чтобы устранить финансовую брешь.