Депутаты Незалежной обещают "сделать" российских коллег

На Украине серьезно опасаются, что на новой сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, открывшейся сегодня в Страсбурге, сторонники РФ попытаются узаконить изменения к регламенту, которые позволят российской делегации вернуться в зал ПАСЕ. Но у украинских депутатов в запасе есть некие контрмеры на подобные шаги россиян и их европейских защитников. Об этом сообщает в понедельник, 8 октября, народный избранник Верховной рады от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский.

"Бои будут жаркие, отступать нам некуда. Снятие санкций с России в ПАСЕ даст толчок снять их и в других организациях и странах. Миллиарды ущерба агрессор платит каждый год благодаря санкциям за нарушения прав человека. Именно поэтому они бросают все силы и средства чтобы их отменить", – написал пан Логвинский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что у Украины есть еще много "подарков" для представителей Госдумы России.

"И думаю, им не очень понравятся те подарки, которые мы им приготовили… Так что все равно мы их ... "сделаем", – подчеркнул соратник бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка и зачем-то указал, что с "Народным фронтом" даже сам пан Ляшко.

Позже президентом Европейской народной партии в ПАСЕ стал польский депутат Александр Почей, который является другом Украины и категоричен по отношению к России.

По его словам, сейчас парламентарии Европы испытывают "жужжание эха Кремля и вздохи с выражением сожаления от европейских коллег", однако ближайшие два дня станут "моментом истины, когда все маски будут сброшены".

Крик души украинца оценил член Совфеда Алексей Пушков. По его мнению, данный вопрос будут решать крупные европейские игроки.

"Делегация Украины готова биться "до последнего депутата" за сохранение санкций против России на осенней сессии ПАСЕ. Ее поддержит русофобское лобби. Однако решение будет зависеть от крупных стран ЕС, прежде всего ФРГ. Им делать выбор, хотят ли они потерять Россию как члена СЕ", – прокомментировал он в Twitter.



Как пишет "Обозреватель", генсек ПАСЕ Турбьерн Ягланд якобы согласовал с представителями России избранный подход к внесению поправок в регламент организации, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею после ее исключения из-за ситуации в Донбассе.

В сентябре стало известно, что Москва готова возобновить уплату взносов в ПАСЕ после того, как с нее снимут санкции. Финансовый аргумент оказался весьма убедительным для Ягланда, признавшего, что организация ощутит отсутствие существенной доли российского взноса. Он призвал ПАСЕ к диалогу с Россией, чтобы не допустить ее исключения из рядов организации и не лишать россиян защиты ЕСПЧ.

По информации Deutsche Welle, завтра, 9 октября, ассамблея вынесет на обсуждение резолюцию под названием "Усовершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи в отношении полномочий и голосования", и голосование по данному вопросу вполне может стать сенсацией нынешней сессии. Причем в тексте Россия вообще не упоминается, хотя подоплека резолюции ни для кого не является секретом. Сообщается, что документ представит бельгийский депутат от партии социалистов Петра де Суттер.

В резолюции, в том числе, говорится, что даже если делегация будет лишена каких-либо прав в ассамблее, она все равно сможет участвовать в голосовании во время выборов судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), комиссара СЕ по правам человека и генерального секретаря Совета Европы.

Если парламентарии одобрят эту резолюцию, то уже следующая январская сессия ПАСЕ пройдет при полноправном участии в ней делегации Госдумы РФ.

Документ должны поддержать две трети присутствующих на голосовании парламентариев.

