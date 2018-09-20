Дальше без нас: Россия может покинуть Совет Европы

О зреющем в РФ решении сообщила Валентина Матвиенко

Возможный выход нашей страны из Совета Европы спикер Совета Федерации анонсировала на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА "Новости".

"У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно. Мы ведем четыре года переговоры, и все стоит на мертвой точке", – заявила Матвиенко.

Заявление о выходе России из Совета Европы спикер сделала после разговора с президентом Владимиром Путиным, отмечает Telegram-канал Daily Storm. Матвиенко пришлось прервать для этого встречу.

На будущей сессии ПАСЕ в октябре запланировано обсуждение санкций против национальных делегаций. Россия не раз выражала сомнение в легитимности действий ПАСЕ. Наших представителей лишили ряда полномочий в связи с позицией по Крыму. Позже санкции ужесточились.