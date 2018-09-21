Россия идет на принцип

Отношения Москвы и Совета Европы еще можно спасти. Одно-единственное условие решит судьбу нашей страны в ПАСЕ – это соблюдение полного перечня прав национальных делегаций.

Таким образом, Россия поставила СЕ ультиматум: или он выполняет ее требование, или она – свой "каприз". На языке дипломатии это звучит иначе, но смысловая нагрузка та же. Условие озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая накануне всерьез пригрозила выходом из ПАСЕ.

"Пока лишь это проект доклада, мы с ним знакомимся, он может еще измениться. И пока не будет окончательной редакции, делать какие-то выводы преждевременно. Наша принципиальная позиция неизменна – мы согласимся с этими поправками только в одном случае, когда полностью будут изъяты в регламенте возможность Парламентской Ассамблеи Совета Европы дискриминировать какую-либо национальную делегацию, лишать какую-либо национальную делегацию права голоса. Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо для международной парламентской делегации", – цитирует спикера Совфеда РИА "Новости".

О том, что Россия готова покинуть Совет Европы, Матвиенко заговорила накануне, на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. О важном шаге она заявила во время встречи с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, объяснив решение Москвы тем, что СЕ не дорожит участием и мнением нашей страны.

В октябре против национальных делегаций ПАСЕ планирует обсудить санкции, в легитимности которых не раз сомневалась РФ. Российские делегаты лишились ряда полномочий из-за крымского вопроса. Затем ограничительные меры были ужесточены.