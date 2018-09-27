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"Любой ценой": немцы требуют вернуть Россию в ПАСЕ

Фото: GLOBAL LOOK press/Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com
Берлин передал Москве "привет" через Киев

Германия "заскучала" без РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом рассказал глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

Он сообщил, что провел в немецкой столице всего несколько дней. Времени даром не терял: пообщался с коллегами из бундестага, в числе которых главы комитетов по вопросам ЕС и по правам человека, а также руководители других делегаций в ассамблее.

"Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть все сложно, но не безнадежно", – отрапортовал Арьев в Facebook.

ПАСЕ разругалась с Москвой в 2014-2015 гг. из-за позиции российских парламентариев по Крыму. В качестве наказания организация свела к нулю их права в работе ассамблеи. Однако взносы исправно принимала. Год назад РФ впервые лишила ПАСЕ взноса.

На прошлой неделе Россия пригрозила Совету Европы увольнением по собственному желанию. Единственное, что может удержать нашу страну в ее составе, – это соблюдение полного перечня прав национальных делегаций, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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