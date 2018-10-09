Военный склад под Черниговом взлетел на воздух

Почти десять тысяч человек эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженнх сил Украины.

"В 03:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории", – записано в Facebook ведомства.

Информации о площади пожара, жертвах и пострадавших в результате взрыва пока нет. Уточняются все обстоятельства случившегося. Развернут штаб ликвидации последствий ЧП.

На территории области и по линии украинско-российской границы вводятся ограничительные меры. Остановлено движение поездов и автомобилей в радиусе 20 км, а также "с 04:22 закрыто воздушное пространство".

На место ЧП прибыл министр обороны Украины Степан Полторак. Туда же вылетел премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман.

О взрывах сообщают и местные жители. "Черниговская область, Ичня – взорвался склад боеприпасов. Это ужас, громыхает все. Зарево как от вулкана", "В Бахмаче дома трясутся от взрывов!" – отмечают они в соцсети.

Видео ЧП публикует "Пятый канал".

Один из очевидцев около часа назад написал о состоянии складов перед происшествием: "Охрану... недавно сократили, по словам местных, и заменили на срочников. О том что на склады ходят собирать грибы все, кому не лень, сообщалось давно".

Между тем президент Незалежной Петр Порошенко вызвал силовиков, чтобы те доложили об обстановке. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко. Кроме того, Порошенко поручил правительству оказать людям необходимую помощь, говорится в сообщении.

Президент викликав силовиків для доповіді у зв'язку з ситуацією, що склалася поблизу Ічні на Чернігівщині. Уряду доручено надати всю необхідну допомогу людям. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 9 октября 2018 г.



