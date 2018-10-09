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На Украине прогремел мощный взрыв

Фото: facebook/facebook.com/MNS.GOV.UA/
Военный склад под Черниговом взлетел на воздух

Почти десять тысяч человек эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженнх сил Украины.

"В 03:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории", – записано в Facebook ведомства.

Информации о площади пожара, жертвах и пострадавших в результате взрыва пока нет. Уточняются все обстоятельства случившегося. Развернут штаб ликвидации последствий ЧП. 

На территории области и по линии украинско-российской границы вводятся ограничительные меры. Остановлено движение поездов и автомобилей в радиусе 20 км, а также "с 04:22 закрыто воздушное пространство".

На место ЧП прибыл министр обороны Украины Степан Полторак. Туда же вылетел премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман.

О взрывах сообщают и местные жители. "Черниговская область, Ичня – взорвался склад боеприпасов. Это ужас, громыхает все. Зарево как от вулкана", "В Бахмаче дома трясутся от взрывов!" – отмечают они в соцсети. 

Видео ЧП публикует "Пятый канал".

Один из очевидцев около часа назад написал о состоянии складов перед происшествием: "Охрану... недавно сократили, по словам местных, и заменили на срочников. О том что на склады ходят собирать грибы все, кому не лень, сообщалось давно".

Между тем президент Незалежной Петр Порошенко вызвал силовиков, чтобы те доложили об обстановке. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко. Кроме того, Порошенко поручил правительству оказать людям необходимую помощь, говорится в сообщении.


Полина ДОРОЖКИНА
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