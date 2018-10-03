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Возвращение России в ПАСЕ разозлило Украину

Фото: facebook.com/pg/ParliamentaryAssembly
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Киев готов костьми лечь, чтобы не допустить этого

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) готова вернуть Россию в состав органа без выполнения поставленных условий. Такое положение дел не устраивает Украину, которая была инициатором ее изгнания из зала заседаний.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал у себя в Fаcebook по этому поводу гневный пост. "Форпост европейских ценностей и принципов стоит на грани того, чтобы выдать России индульгенцию и выполнить ее абсурдное требование – обеспечить возвращение в ПАСЕ без выполнения требований резолюций этого авторитетного органа, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", – указал дипломат.

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Он обвинил "определенные силы" в подведении юридической базы под утверждение о том, что ассамблея превысила полномочия, введя санкции против России в 2014-2015 годах. "У меня к ним один вопрос: с каких пор Совет Европы начал руководствоваться фразой "дайте мне позицию, и я найду юриста-международника, который ее обоснует"?" – вопрошает Климкин.

Он призвал евродепутатов консолидироваться против возвращения РФ в состав участников ассамблеи. "Давайте использовать по максимуму контакты с другими парламентариями, чтобы убедить каждого. Не "обговорить", не "обменяться аргументами", а именно достучаться и переубедить. При этом призываю (парламентариев) очень тесно сотрудничать с нами, дипломатами", – указал руководитель украинского МИД.

Ради достижения этой "высокой" цели Климкин готов пойти на невероятные жертвы: общаться не только со своими союзниками и покровителями, но и с теми странами, которые "лоббируют совсем другие, не всегда приятные для нас позиции". Очевидно, министр имеет в виду в первую очередь Венгрию, которую возмутила дискриминационная политика Киева по отношению к национальным меньшинствам.

Российские парламентарии в 2014-2015 гг. были лишены права голоса на сессиях ПАСЕ и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва была против этого решения, заявив о незаконности введения санкций против национальных делегаций. В ответ российская сторона отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы, а в сентябре этого года был поднят вопрос об окончательном выходе России из организации.

"У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно. Мы ведем четыре года переговоры, и все стоит на мертвой точке", – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на Евразийском женском форуме.

После этого в ПАСЕ заявили о желании пересмотреть вопросы об отстранении РФ. Немецкие парламентарии выступили за восстановление России в правах. 

Андрей ФИЛАТОВ
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