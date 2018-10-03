США вооружили Украину для войны в Донбассе

В Незалежную завезли стрелковое оружие, ракеты и мины

Вашингтон не послушал предостережений Москвы о том, что поставки летального оружия Киеву приведут к обострению обстановки в Донбассе. Оказалось, что еще месяц назад крупная партия американского вооружения прибыла на украинскую территорию со стороны Польши.



"На Украину ввезены около 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, более 3,1 тыс. мин, около 2 млн боевых патронов, около 34 тыс. детонирующих устройств, 52 тыс. ракет и 5 млн 380 тыс. холостых патронов", – сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в украинских войсках.

Оружие завезли 30 августа через пограничный пункт пропуска "Краковец". Оружие и боеприпасы предназначаются для воинской части А-4150, которая дислоцирована в селе Старичи Яворовского района Львовской области.

Никаких сомнений в том, что опасный груз прибыл прямиком из Америки, нет. По документам отправителем оружия является военная база, расположенная в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк, США).

Киев клянчит у Вашингтона летальное оружие якобы для отражения российской агрессии на востоке страны едва ли не с самого начала конфликта в Донбассе. До поры до времени американская администрация отвечала отказом, поставляя украинской армии лишь нелетальное оборудование, медикаменты и воинское обмундирование. Но затем конгрессмены под давлением Пентагона приняли решение о поставках боевого оружия и боеприпасов.

В марте этого года Государственный департамент США одобрил продажу летального оружия Украине, в том числе 210 ракет и пусковых установок Javelin и 37 командно-пусковых установок. В мае госсекретарь Майк Помпео отметил, что США поддерживают предоставление Украине оборонительного оружия в будущем.

В конце августа Украина запросила у США три комплекса ПВО стоимостью $750 млн каждый, а также беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы. При этом Киев не скрывал, что денег на покупку средств ПВО у него нет, явно рассчитывая на то, что американцы передадут ему какие-нибудь ненужные системы на условиях безвозвратного кредита.

Спустя месяц Конгресс США одобрил выделение Украине в будущем году военной помощи на сумму $250 миллионов. Деньги пойдут на предоставление Киеву летальных видов вооружения, замены ранее поставленного оружия и военных товаров, логистической поддержки, проведения военных учений. США также продолжат оказывать стране разведывательную поддержку.