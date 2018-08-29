Украина прикроет небо американской ПВО

Киев придумал новую суперзащиту от "агрессивной Москвы"

Вооруженные силы Украины хотят заполучить в свое распоряжение несколько заокеанских систем противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий запрос уже подан властям США. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.



"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", – заявил дипломат в эфире радиостанции "Новое время". Кроме того, по его словам, государство нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Просьба о предоставлении комплексов ПВО и другого вооружения была озвучена неоднократно – в частности, на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на переговорах украинских чиновников c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Стоимость одного комплекса ПВО составляет порядка $750 миллионов. Для нужд украинской армии планируется закупить минимум три таких комплекса, отметил посол. Таким образом, прохудившаяся украинская казна опустеет еще на $2,25 миллиарда. Где Киев планирует взять такую непосильную сумму, непонятно. Чалый об этом в своем выступлении не сказал. Других подробностей запроса он также не стал озвучивать, ссылаясь на секретность информации.

Скорее всего, стратегия Незалежной заключается в том, чтобы взять системы ПВО в кредит, который возвращать будет необязательно, если убедительно пожаловаться американцам на тяжелое состояние национальной экономики. Расчет делается на то, что Вашингтон не откажет Киеву, который на этот случай заготовит несколько новых страшилок о том, что российская авиация со дня на день начнет бомбить украинские просторы.

Что по этому поводу думают американцы, сказать сложно. С их стороны никаких комментариев не поступало. Вместе с тем следует признать, что украинский запрос вполне укладывается в общую канву военно-промышленного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

В марте этого года Государственный департамент США одобрил продажу летального оружия Украине, в том числе и 210 ракет и пусковых установок Javelin по расчетной цене $47 млн и 37 командно-пусковых установок. В мае госсекретарь Майк Помпео отметил, что Соединенные Штаты поддерживают предоставление Украине оборонительного оружия в будущем. Средства ПВО являются оборонительным оружием. Быть может, украинцы рассчитывают на то, что США безвозмездно передадут им какие-нибудь списанные устаревшие системы.

"Я не думаю, что США будут поставлять украинцам серьезные комплексы ПВО. Могут быть поставлены комплексы устаревших образцов типа Chapparal. Поставки ракетных комплексов Patriot я считаю крайне маловероятными, потому что даже в Турцию их не поставляли, хотя она полноценный член НАТО. Наиболее вероятно, что будут поставлены переносные комплексы Stinger", – предположил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.



С начала этого года Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на $40 миллионов. В Киеве говорят, что это только начало – дальше будет больше. Россия же неоднократно предостерегала от продажи вооружений Киеву, так как это, по мнению Кремля, лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

Стоит отметить, что Киев всерьез взялся за укрепление обороноспособности (по крайней мере на словах). Сегодня пресс-центр командования Военно-морских сил Украины сообщил, что страна в ближайшее время увеличит группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении. По словам командующего Игоря Воронченко, это позволит надежно защитить рубежи и осуществлять мирную производственную деятельность в акватории.