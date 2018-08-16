В нынешнем состоянии ВСУ не способны противостоять России, считает Киев

На фоне нарастающего кризиса в Донбассе киевские власти продолжают "возрождать" украинскую армию, которая должна дать отпор России.

Как заявил в интервью ВВС начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко, он будет добиваться увеличения военного бюджета на 2019 г. до 112 млрд грн, что составляет около $4 миллиардов.

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По его словам, сегодняшних 82 млрд грн (около $3 млрд) недостаточно, чтобы поддерживать ВСУ в боеспособном состоянии, не говоря уже о наращивании военного потенциала.

Как известно, из-за материальных проблем из армии продолжается отток военных кадров, несмотря на то что Порошенко и Турчинов практически ежедневно рапортуют о новинках украинского оборонпрома.

В июле украинские СМИ сообщили, что из-за недостаточного уровня денежного довольствия из армии за полгода уволились 11 тысяч офицеров и еще 18 тысяч уволятся до конца этого года.

Сегодня украинский военнослужащий получает 7 тыс. грн в месяц – это примерно 250 долларов. И чтобы люди из армии не бежали, по мнению Муженко, нужно платить хотя бы в два раза больше.



Ранее киевские власти заявили, что будут возрождать ракетное оружие и средства ПВО. Но, как признался недавно инженер "Южмаша", широко разрекламированные комплексы "Сапсан" и "Гром" просто не существуют, а на параде в честь независимости максимум покажут макеты. Похожим образом обстоит ситуация с ЗРК "Тор", которые необходимо модернизировать, но на это денег пока не нашли. Аналогичной замены требуют С-300, но создать своими силами аналог того же С-400 на Украине пока не могут.