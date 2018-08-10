Киев показал секретную технику перед парадом

На репетицию пригнали "украинский "Искандер"

Киев, видимо, решил "посоревноваться" с Москвой, у кого парад лучше. "Джавелины" на броневиках, самоходки "Богдана" и украинский ответ российскому "Искандеру" ОТРК "Гром-2". Это лишь малая часть из 250 образцов военной техники, которая пройдет 24 августа по Крещатику. Этот день для сегодняшней Украины намного важнее 9 мая. Именно с этой даты официальным приветствием военнослужащих ВСУ станет "Слава Украине".

Министерство обороны Украины опубликовало на своем официальном сайте видео и фотоотчет с репетиции парада. В колонне засветились последние образцы военной техники "Укроборонпрома", большинство и которых в ВСУ и не видели. Впрочем, в России ситуация похожая с той же "Арматой" и "Курганцем".

Парад, судя по всему, будут открывать бронеавтомобили "Варта" с "Джавелинами" на крышах. Подарок американцев, способный наказать любой российский танк, украинцы решили выставить сразу напоказ – вполне символично. Стоит отметить, что пока выпущено только 11 машин "Варта" на базе шасси МАЗ-5434.



Затем идут "Хаммеры" ВСУ с пулеметами и беспилотниками, но особенной гордостью "воинственной Украины", безусловно, сегодня является ракетная техника, которую в Незалежной решили возродить во что бы то ни стало.



Прежде всего это оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Гром-2", над которыми насмехаются в России, а возможно, зря. ОТРК занималось КБ "Южное", а оно сделало немало прекрасных ракет. Вот только до массового производства этих комплексов пока далеко, ракет нет, поэтому их на параде и не покажут, только тягачи.

Покажут ВСУ и самоходку "Богдану" стандарта НАТО, которой украинские СМИ уже давно "стращают" ДНР и ЛНР. Это 155-милиметровое орудие создали на базе боевого модуля польской САУ Krab, однако поставили его не на гусеницы, а на полноприводный грузовик КрАЗ-6322 с формулой 6х6.



С-300 достались Украине еще от СССР, как и "Торы". А вот танк "Ятаган" на базе Т-84 украинский, но опять-таки в единственном экземпляре, зато по натовским стандартам.

