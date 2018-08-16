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Украинцев объявили потомками киногероя

Кадр из фильма "Конан-варвар"
продолжение"О дебилах и их женах": Главного патриота Украины разоблачили
Родину персонажа Арнольда Шварценеггера нашли на Николаевщине

В части создания альтернативной истории украинцам нет равных. Так, губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко, выступая на презентации археологической находки – древнегреческого ритуального сосуда, поднятого со дна Черного моря, признал предком украинцев киноперсонажа Конана-варвара.

По его мнению, эта находка доказывает, что Николаев – это исторический город, существующий с тех времен, "когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом" (киммерийским городом).

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"Надеюсь, что следующая находка, может, будет каким-то таким склепом, в котором находилось Золотое руно, а может, что-то другое", – заявил глава местной администрации, передает телеканал Inshe.tv.

Конан-варвар – вымышленный герой, созданный американским писателем Робертом Ирвином Говардом. Он родился в придуманной стране Киммерии, название которой автор позаимствовал. А на территории Северного Причерноморья и Приазовья до середины первого тысячелетия до нашей эры жили кочевые индоевропейские племена, также называвшиеся киммерийцами.

В 1982 г. образ Конана-варвара был воплощен Арнольдом Шварцнеггером в одноименном фильме. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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