Простым украинцам зарабатывать на территории "агрессора" нельзя, зато родне власть имущих - пожалуйста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, чуть ли не каждый день сообщающий о скором прекращении движения всех видов транспорта в Россию, скрывает от украинцев страшную семейную тайну. Оказывается, его супруга дизайнер Светлана Бевза продает платья своей марки в "страну-агрессор".

Не успел Омелян сегодня заявить о том, что подписал некий "исторический документ", согласно которому в ближайшее время "в Москву будут ходить только медведи", как в Сети появилась компрометирующая министра информация с картинками. На-гора ее вынес журналист Александр Дубинский.

"О дебилах, которые волей случая стали министрами. И их женах. Жена-дизайнер министра Омеляна, который перекрывает все транспортное пассажирское сообщение с РФ, – продает свои платья в этой самой РФ. Патриоту Украины и матери граждан США – рубли, видимо, не пахнут", – написал Дубинский на своей странице в Facebook.

К посту он прикрепил подтверждающие скрины выставленных на продажу Бевзой платьев ее бренда Bevza на российском интернет-молле одежды и обуви Shopomio.

По данным издания "Страна.ua", Омелян женился на дизайнере 3 декабря 2013 года. В июне 2014-го в городе Уотербери (штат Коннектикут, США) у них родился сын Марк. А дочь Анна появилась на свет 20 апреля 2018 г. в клинике Нью-Йорка. Тоже совсем далеко от Незалежной.

Еще ранее в четверг тему медведей, которые должны заполонить улицы столицы России, прокомментировал лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук. Он предположил, что Омелян со своими "бредовыми антироссийскими инициативами", идущими явно во вред украинскому народу, страдает психическим заболеванием.

К такому же выводу приходят и пользователи в Сети, достаточно почитать реакцию читателей телеканала "112" под соответствующей статьей (орфография и пунктуация сохранены авторские).

"Тупой и ещё тупее. Надеюсь, его жОна в Киеве с наследниками?" – вспомнила известный голливудский фильм Мила Иванова.

"Не поняла. Кого он имел в виду: В Москву будут ходить только медведи? Кто єти медведи, мне даже страшно подумать кого он имел в виду. Совсем страх потерял?" – задается вопросами Шилка Барвинка.

Некоторые переживают за весь транспорт пока еще идущий в Россию.

"А про автобусное сообщение как, тоже отменят? Ползком-то хотя бы можно будет...за медведем?" – тоже вопрошает Александр Чермянин.

"Прошу вибачення, а до чого тут ведмеді? Чому вони мають ходити в Росію, якщо вони там живуть? Невдалий жарт. Тим більше що залізничне сполучення Росії з Прибалтикою, Казахстаном, Білорусією та решта через них Омелян ще не скакусав. Ведмеді... будуть лиш ведмеді... на балалайках... в кокошниках... (страшний сон Володі Омеляна)", – резюмирует Александр Иванов.

Пожалуй, надо при знать, что предвыборная кампания таки на Украине стартовала.

