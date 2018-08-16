Власти Незалежной доводят ситуацию до абсурда, чтобы сбить людей с толку

Звучащие из Киева заявления о полном перекрытии транспортного сообщения с РФ и даже абсолютного разрыва торговых отношений нужны для того, чтобы взбудоражить население. Так считает бывший депутат Верховной рады V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он раскритиковал экс-главу следственного управления СБУ Василия Вовка за его слова о том, что запрет только на движение пассажирских поездов между Украиной и Россией не эффективен, а нужно закрыть все переходы через украино-российскую границу в принципе.

"Мне кажется, это заявление было сделано в контексте того, чтобы довести ситуацию до абсурда после выступления Омеляна", – отметил Килинкаров в эфире НСН. По его словам, киевские политики добились своего – у людей "вскипел мозг". Ведь инициативу министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна сначала трактовали так: гражданам ездить в РФ нельзя, но товарооборот увеличить можно. Поэтому посыпались предложения ввозить вагонами грузы из РФ. И тут подоспело предложение Вовка, дескать, нужно все сообщение перекрыть, включая транзит российского газа в Европу.

"Это полностью абсурдная ситуация", – возмутился Килинкаров. По его мнению, эти идеи таки останутся на словах. "Я считаю, что полного разрыва сообщения не будет. По крайней мере, я ни от кого из политиков такого не слышал", – сообщил бывший нардеп.

Накануне экс-глава ГУ СБУ, генерал-майор Василий Вовк выступил с напоминанием, что между Киевом и Москвой уже несколько лет идет настоящая война, поэтому все финансовые связи должны быть прерваны и сообщение между странами, в том числе финансовое, нужно полностью прекратить, пишет Ura.ru.