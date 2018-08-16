Осужденные россияне просят обменять их на украинцев

Количество обращений в адрес Кремля растет

Как минимум 14 россиян добровольно согласились обратиться к руководству РФ с просьбой вызволить их из тюрем Незалежной путем обмена на украинских заключенных в РФ. Об этом сообщила уполномоченный представитель Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"На эту минуту их 14. Скоро мы опубликуем список в Facebook, и, думаю, вы там увидите. Вы знаете, мы хотим (этого обмена). Главное, чтоб российская сторона захотела. Мы делаем все возможное для того, чтобы обменять граждан РФ на наших ребят", – заявила омбудсмен в интервью РИА ФАН.

Ранее Денисова сообщала об 11 россиянах, лишенных свободы на Украине, кто готов согласиться на обмен. В частности, по данным "Эха Москвы", соответствующие обращения подписали Вячеслав Высоцкий, отбывающий заключение в "Черкасской исправительной колонии № 62", Валерий Иванов и Александр Валехидис ("Дрогобычская исправительная колония "40"), Владислав Гречин ("Одесское учреждение исполнения наказаний №21"), Виктор Агеев ("Роменская исправительная колония №56"), Олег Доронин ("Городищенская исправительная колония №96"), Денис Сидоров и Евгений Шаталов ("Житомирское учреждение исполнения наказаний №8"), а также Алексей Седиков (Бучанская колония), Александр Саттаров и Фарух Камалов (Лукьяновское СИЗО).

При этом список потенциальных кандидатов на передачу российской стороне взамен предоставления свободы гражданам Незалежной значительно больше.

"Мы предложили 36 человек. Они уже подтвердили свое желание, написали президенту Российской Федерации, что хотят быть обменянными", – рассказала украинский омбудсмен РИА ФАН. По ее словам, все заявления будут направлены руководству РФ. Само же обсуждение процесса обмена осужденными состоится уже 22 августа в Минске. На той встрече представлять интересы украинцев будет уполномоченный представитель Порошенко в "минской группе" Ирина Геращенко.

При этом Денисова подтвердила, что держит вопрос на личном контроле и постоянно общается на эту тему с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Когда она мне звонит, я беру трубку. Я ей звоню, она тоже берет трубку. Безусловно, этот контакт можно назвать постоянным", – рассказала Денисова.

Напомним, в конце июня Денисова заявила, что Киев готов передать Москве 23 россиянина, обвиняемых на Украине в шпионаже, подготовке терактов и участии в боевых действиях, в обмен на такое же количество украинцев, включая осужденного за терроризм Олега Сенцова.