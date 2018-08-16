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Адвокаты Януковича подрались с полицией

продолжениеСекретный документ Киева оставит в РФ только медведей
Защитники экс-президента Украины пытались помешать коллеге попасть на слушание дела их клиента

Стражи порядка оттеснили их, и началась потасовка. Однако представителям Виктора Федоровича не удалось задуманное, их оппонент попал в зал Оболонского районного суда Киева, и заседание продолжилось.

Слушалось все то же пресловутое дело против экс-главы Незалежной – о госизмене, пишет РИА "Новости". 

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Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович отказался от услуг государственного адвоката Юрия Рябовола. Как заявил один из его юристов, клиент настаивает, чтобы его интересы представляли частные адвокаты.

Позже Януковичу назначили бесплатного госадвоката Виктора Овсянникова.

Ранее защитники Януковича выразили намерение допросить бывшего премьер-министра страны Николая Азарова. До этого представители Януковича говорили, что его дело основано на желании политической расправы, отмечает RT

Суд не впервые рассматривает уголовное дело против бывшего президента Украины, обвиняемого по данной статье. Это только одно из тех дел, которые новые власти Украины завели в отношении экс-главы страны после госпереворота в 2014 г., напоминает "Национальная служба новостей"

Полина ДОРОЖКИНА
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