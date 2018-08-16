На Украине грозно намекнули на грядущие проблемы России

Под покровом ночи Владимир Омелян выдал порцию информацию. Дабы сохранить интригу, министр инфраструктуры Незалежной не стал раскрывать все карты сразу, а лишь обмолвился о подписанной бумажке.

По словам украинского политика, законопроект опустит железный занавес внешних границ РФ. Маниакально желающий отрезать железнодорожное сообщение с Россией Омелян намекнул на то, что первый шаг к его цели сделан.

"Работаем. Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена", – опубликовал министр на странице в Facebook, скрыв какие-либо детали.

О прекращении железнодорожного сообщения с Россией одним из первых заговорил Омелян. Позже в паре с первым зампредставителя президента в АРК Изетом Гдановым он пересмотрел свое намерение. Дуэт решил открыть шлагбаум для грузовых составов.

Стоит отметить, что сейчас между странами-соседками нет прямых поездов российского формирования.

Антироссийские идеи Омеляна заставляют задуматься о его психическом здоровье, парировал на страницах того же Facebook лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук. К слову, русофобами он назвал многих украинских чиновников. Однако пальма первенства принадлежит именно главе мининфраструктуры, который "фонтанирует бредовыми антироссийскими инициативами".

"То он грозит полным прекращением железнодорожного сообщения с РФ, игнорируя при этом интересы миллионов украинских трудовых мигрантов, которые едут в Россию на заработки, спасаясь от безработицы и нищеты в Украине. То требует от западных партнеров санкций против российских портов", – отозвался Медведчук.

В конечном итоге он пришел к выводу, что Омелян таким образом пытается удовлетворить свои русофобские амбиции. Правда, действует не на пользу украинскому народу, а скорее наоборот, создает новые проблемы. Поэтому его инициативы лишь "заставляют задуматься не только об истинных мотивах деятельности чиновника, но и о его психическом здоровье".