Послабление будет только для бизнеса, простым гражданам Незалежной путь в Россию накрепко закроют

У постмайданных властей вскипел мозг – они хотят полностью остановить движение автобусов и пассажирских поездов на территорию Российской Федерации ради безопасности жителей Украины. При этом оставить зеленый свет для грузовых железнодорожных составов, поскольку Киеву очень необходимо зарабатывать на "стране-агрессоре" и "оккупанте". Сегодня как ошпаренные в унисон об этом твердят два великих украинских деятеля – министр инфраструктуры Владимир Омелян и первый зампредставителя президента Петра Порошенко в мифической АРК Изет Гданов.

Первый накануне "обрадовал" заробитчан и имеющих родственников по обе стороны границы планами закрыть передвижение поездов в сторону РФ, а второй его не только поддержал, а еще и предложил "безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения". Во вторник оба свои гениальные прожекты объяснили – все во имя соборной Незалежной и ее граждан.

"Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны Российской Федерации на наших оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне ", – цитирует Омеляна "Интерфакс".

Министр "успокоил" соотечественников тем, что на данный момент речь идет лишь о прекращении движения в сторону России пассажирских поездов!

"По грузовому сообщению проблема не только в том, что "Укрзализныця" потеряет существенные поступления в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках ВТО. Поэтому пока мы эту тему изучаем, но не продвигаем", – подчеркнул министр.

Его партнер по жесткому ответу проклятому Кремлю, посмевшему чересчур досматривать суда, пересекающие Керченский залив из Азовского моря, Гданов обосновал свою автобусную инициативу радением за безопасность украинцев. По его мнению, необходимо "прекращение всех по возможности взаимоотношений и, в частности, сообщений с агрессором".

"Россия захватила часть наших территорий, у нас война. Ничего хорошего от оккупанта мы не ждем", – сказал "Апострофу" сбежавший в Киев уроженец Симферополя, один из организаторов энергетической блокады Крыма.

"Это дополнительное давление на агрессора и изоляция не адекватного соседа который не уважает законные границы государств. Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир, чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма", – добавил Гданов, семья которого до воссоединения Крыма с РФ владела предприятием "Юг-Транс" и контролировала автоперевозки в Симферополе и его окрестностях. Так что тема в какой-то мере ему близка, причем настолько, что еще в 2012 г. он получил молотком по голове средь бела дня, а за компанию взялись налоговая и СБУ.

На его странице в Facebook под постом о закрытии автобусного движения в РФ один из пользователей констатировал: "Одно решение маразматичнее другого. А можно запретить говорить подобные бредни? Хотя бы на уровне штрафов. Может украинский бюджет чуть-чуть пополнится?"

Такое впечатление, что предвыборная гонка, так рано стартовавшая на Украине, к ее апогею, вероятно, к Новому году, подарит нам много занимательных сюжетов. Жаль лишь родственников – россиян и граждан Незалежной. Киев все стремительнее движется к тому, чтобы начать по примеру КНДР и Южной Кореи готовить совместные списки для встреч родных где-нибудь на границе между Белгородом и Харьковом раз в пару лет...

Обнадеживает лишь одно: это будет такая же профанация, как "Стена" имени Арсения Яценюка вдоль всего российско-украинского рубежа – дырявая и бессмысленная.

