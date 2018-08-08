В Вашингтоне недовольны, что глава Незалежной не выполняет обещания данные международной организации

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Киева выполнить требования МВФ. Об этом рассказал официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Госсекретарь приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ", – говорится на сайте правительства.

По теме Президент Украины, бизнесмен Петр Алексеевич Порошенко

При этом, если Порошенко не выполнит все обязательства, то Украина, у которой большие проблемы с деньгами, больше не получит финансовой помощи от организации.

Так же в разговоре Помпео подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает "попытку России аннексировать Крым".

Напомним, что Верховная рада приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда в стране. Это является ключевым требованием МВФ для очередной порции финансовой помощи Незалежной.