Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американцы пригрозили лишить Украину финансовой помощи от МВФ

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеДо чего довел Порошенко: пенсионерка едва не загрызла кота
В Вашингтоне недовольны, что глава Незалежной не выполняет обещания данные международной организации

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Киева выполнить требования МВФ. Об этом рассказал официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Госсекретарь приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ", – говорится на сайте правительства.

По теме

При этом, если Порошенко не выполнит все обязательства, то Украина, у которой большие проблемы с деньгами, больше не получит финансовой помощи от организации.

Так же в разговоре Помпео подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает "попытку России аннексировать Крым".

Напомним, что Верховная рада приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда в стране. Это является ключевым требованием МВФ для очередной порции финансовой помощи Незалежной. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Земля в опасности: планету атакует Россия

На Туманном Альбионе определились с самым главным мировым злом

Курилы изумили японского военного

Специалист из Страны восходящего солнца отчитался о поездке на "северные территории"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей