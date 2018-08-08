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Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Киева выполнить требования МВФ. Об этом рассказал официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
"Госсекретарь приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ", – говорится на сайте правительства.
При этом, если Порошенко не выполнит все обязательства, то Украина, у которой большие проблемы с деньгами, больше не получит финансовой помощи от организации.
Так же в разговоре Помпео подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает "попытку России аннексировать Крым".
Напомним, что Верховная рада приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда в стране. Это является ключевым требованием МВФ для очередной порции финансовой помощи Незалежной.
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