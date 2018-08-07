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На Украине закрывают автобусное сообщения с Россией

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
Поездами дело не ограничится

Еще не успели на Украине решить судьбу железнодорожного сообщения с РФ, как взялись за автобусы. Теперь окно в соседнюю страну рискует ужаться для жителей Незалежной до крохотной форточки.

Первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов считает, что автобусные рейсы в Россию необходимо прекратить "безотлагательно". По его словам, остановка железнодорожного и автобусного сообщений станет хорошей местью Москве за "оккупированные территории" и действия на Азовском море.

"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращения автобусного сообщения!" – написал он в Facebook.

Стоит отметить, что ряд украинских политиков уже выступили решительно против разрыва транспортных связей с РФ, поскольку уверены, что это приведет к экономическому краху страны.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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