Снимками из киевского кабака украинский лидер не смог защититься от нападок СМИ

Эпопея с пропавшим на неделю президентом Незалежной принимает каждый день неожиданные повороты. Только вечером в воскресенье, 5 июля, появились в Сети фотографии ужинающего в компании дам и вина Петра Алексеевича в центре Киева в одном из ресторанов, сделанные как бы случайно местным политаналитиком Ярославом Макитрой, как к вечеру понедельника нарисовалась юмористическая история на телеканале 1+1 со звонком корреспонденту ТСН Ольге Василевской лично от пана Порошенко. А уже сегодня в соцсетях выявили компрометирующие папу снимки из Испании, выложенные президентской дочерью.



Спираль под кодовым названием "то ли тайно отдыхать, то ли тайно бродить по Европе, то ли активно вступать в предвыборную гонку" закручивается на Украине с космической скоростью.

Итак, Василевская готовила очередной репортаж о тайном отпуске главы государства за границей (хотя предполагалось, что укромное местечко лидеру нации найдут на родине), как за полчаса ей позвонили из администрации президента и объявили, что сейчас с ней будет говорить лично Петр Алексеевич.

Поздоровавшись, глава Незалежной опроверг информацию о своем отдыхе на престижном испанском курорте в городе Марбелья, а журналистское расследование на сей счет назвал заказной акцией.

"Хочу вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте, в Киеве, Украина, на улице Банковая. Я очень счастлив, что благодаря моей скромной персоне вы смогли посетить Испанию и отдохнуть там. Единственное что, скажите, что ни в этом, ни в прошлом году, ни на большой, ни на маленькой горе, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, я не был", – заявил пан Порошенко.

Слегка опешившая, но явно счастливая такому звонку, Василевская не растерялась и выдала на-гора мучающий украинцев вопрос: где же таки отдыхал президент страны и есть ли у него вилла в Марбелье.

Петр Алексеевич с нервами не справился и тут же бросил трубку, оставив страну в неведении.

Правда, до своего демарша он успел отреагировать на вопрос, отдыхали ли в Испании его дети. Тут пан Порошенко сказал грозно, что он не в курсе данной темы и вообще это не дело СМИ выяснять, где находятся его наследники.

Между тем во вторник, 7 августа, украинский журналист Александр Дубинский обнаружил, что дочь президента Александра все же была в Испании в конце июля. Как раз в эти дни лидер нации и отсутствовал на своем рабочем месте, что так возбудило местные СМИ.

"Очередная брехня Порошенко. Вчера наш гарант отличился тем, что позвонил моей подруге Ольге Василевской и прямо перед эфиром ТСН заявил, что не был в Испании и не знает, где отдыхали его дети. Уважаемый Петр Алексеевич, мы все знаем, что брехня – это ваше второе я. Но научитесь уже врать правдоподобно. Потому что ваши дети точно отдыхали в Испании. И наверняка там же были и вы", – написал Дубинский на странице в Facebook.

По его информации, снимки сделаны не в Марбелье, а на старой вилле в Ронде, которую ранее нашли журналисты. Именно там дочь президента отдыхала с подругами после окончания колледжа, о чем сама и отчиталась в Instagram.

"Дайте ей по попе, за то, что "спалила" брехливого папу", – заметил Дубинский.

В комментариях под постом в словах и выражениях не стеснялись (орфография и пунктуация авторские).

"Самое противное в этом всем то что просто тупо взял и исчез. В стране как бы война, Путин вот вот нападет (со слов Турчинова), экономика в ж**е, гривна летит вниз а он просто исчез и типа никто не знает где он что он и как. Может в следующий раз пока его нет, другого президента выбрать? Ну и второе что так тупо врет! Хоть бы уже сказал что то типа "да, отдахал, но держал все под контролем" а то тупо врет что на работе сутками.." – возмущается Константин Ерескин.

"Господи сколько молодых парней погубил отправив на выдуманную им войну ради воровства ,Господи на костях танцуют он и его потомство😢😢😢слезы,боль матерей погибших детей вылезут,жаль невинных детей", – пишет Irina Belova.

"Хотя бы уже не позорился и не звонил... :) Ну у нашего барыги не совести, не чести... Мне стыдно, что те кто положил свою жизнь на майдане, погибли зря... Два клоуна на весь мир... Тупой барыга Трамп и наш плебей..." – констатирует и приговаривает Людмила Брозгаль.

На прошлой неделе Порошенко отсутствовал на своем рабочем месте. Ходили разные слухи о его местонахождении. Самой популярной версией в СМИ и соцсетях был его отдых в Испании.

Вчера в ночи проклюнулась администрация Петра Алексеевича, выпустив пресс-релиз, объясняющий тайное отсутствие главы государства в стране. Оказывается, с 29 июля по 5 августа Порошенко "с частной поездкой пребывал в Евросоюзе для проведения ряда встреч". Отмечается, что денежные средства на этот вояж не тратились из госбюджета, а лично из кармана президента, сообщает "Левый берег". С кем, зачем и где он встречался в Европе, так и осталось пока не выясненным.

Ожидаем продолжения сериала.