Порошенко скрылся за границу

Украинский президент в тайне от всех все-таки не устоял перед соблазном отдохнуть за пределами своей страны

Глава Украины Петр Порошенко внезапно исчез из поля зрения СМИ. Скорее всего, политик ушел в отпуск, однако найти его на родине пока не получается.

Предполагалось, что этим летом Порошенко демонстративно откажется от пляжей на Мальдивах и будет патриотично загорать дома. Его помощники даже взялись за поиски достойного места для отдыха в родных пенатах. Судя по всему, операция "Патриот № 1 в отпуске" провалилась.

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Как рассказали источники издания Страна.ua, всю последнюю неделю Порошенко не было на рабочем месте. Президент пропал сразу после Крестного хода Киевского патриархата. Возможно, что украинский глава улетел в Испанию, где у него есть свой домик, либо в одну из стран у Средиземного моря, чтобы покататься на собственной яхте.

Издание также предполагает третий вариант, самый фантастический. Помощники Порошенко все же нашли, где отдохнуть их боссу, а место его пребывания полностью засекретили.