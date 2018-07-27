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Порошенко ищут замену Мальдивам на Украине

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Thiel
Пока глава Незалежной отверг все предложенные варианты

Президент Украины Петр Порошенко всерьез взялся за свою репутацию в глазах народа перед выборами. Как истинный патриот, он решил отказаться от отпуска на заморских курортах и велел команде подыскать ему приличное место для отдыха в пределах страны. По данным местной прессы, руководитель государственного управления делами Иван Куцык назначен ответственным за это сложное дело.

"Есть поручение Куцыку найти достойное место для отдыха в августе в Украине", – сообщил источник "Стране.ua". По его словам, такая необходимость возникла после скандальных публикаций об отдыхе Порошенко на Мальдивах и в Испании. Повторения ситуации репутация главы государства никак не выдержит, тем более перед выборами.

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Поэтому Порошенко согласился "не злить народ" и расслабиться дома. Однако привычка шиковать на отдыхе никуда не делась. Поэтому угодить президенту пока не получается: по информации СМИ, он приезжал в один из национальных парков на побережье Азовского моря рядом с Крымом, но все там раскритиковал. Теперь подчиненные в срочном порядке ищут другие варианты.

Ранее украинские журналисты провели расследование и выяснили, что новогодние каникулы президента на Мальдивах стоили порядка $500 тысяч. Администрация президента отказалась комментировать эти сведения.

Очередные выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. 

Николай ВИКТОРОВ
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