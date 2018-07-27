Украинским властям указали на проблемы, которые не позволят в ближайшее время качать из недр свое топливо

Война, безденежье и отсутствие необходимых кадров – главные препятствия для того, чтобы Украина могла успешно добывать собственный газ. Так сегодня прокомментировал сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международной политике Сергей Цеков бравурное выступление украинского премьера Владимира Гройсмана на заседании кабмина в четверг, 26 июля. Там он заявил, что стране необходимо полностью отказаться от импорта голубого топлива и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой.

"Гройсман забывает, что для добычи газа нужно обладать не только его крупными запасами, но и уметь его извлекать и иметь на это деньги. Разработка газовых месторождений и такая добыча требует огромных вложений, а у Украины их нет", – цитирует РИА "Новости" Цекова.

По его мнению, проблему с отсутствием необходимых средств Киев сможет решить только при условии прекращения войны в Донбассе, т.к. она выкачивает почти весь бюджет страны. Также необходимо начать полномасштабную борьбу с коррупцией во всех ветвях руководства Незалежной.

"Но я сомневаюсь, что и то, и другое произойдет в обозримом будущем, при нынешней власти на Украине. Поэтому всем заявлениям Гройсмана суждено остаться только пожеланиями", – считает сенатор.

Также эксперты прокомментировали другое заявление Гройсмана – о выставлении на аукцион 44 участков для добычи газа. Как сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, Незалежная обладает сравнительно небольшими запасами голубого топлива, к тому же оно достаточно специфичное. По его словам, с большой вероятностью этими аукционами заинтересуются те же игроки, которые в настоящее время и занимаются добычей местного газа.

"Его могут добывать только украинские олигархи, потому что там не так просто добывать, как, например, в Сибири. Во-вторых, у них есть отработанная система и добычи, и транспортировки газа. Я так понимаю, что купят два или три наших олигарха, хотя аукцион будет публичным. Я далек от мысли, что купят дорого. Скорее всего, они договорятся о цене с тем же Гройсманом до аукциона, а на аукционе просто разыграют перед телекамерами картинку", – заявил RT Охрименко.

С ним согласился директор киевского Института трансформации общества и завкафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин. Он считает, что газ будут добывать люди, приближенные к президенту Украины Петру Порошенко и частично к самому же Гройсману, который "по сути выступает как такой генеральный менеджер" нынешнего лидера нации.

"Никаких аукционов не будет, никакие компании прозрачно не пустят. Формально будут аукционы, но на них уже будет определено, кто выиграет, – их подставные структуры", – предположил Соскин.