Граждане Незалежной признаются, что их судьбу решают чужие дяди

Все пять украинских президентов довели страну до состояния потери ее субъектности. К такому выводу пришла украинская активистка и блогер Елизавета Богуцкая. У себя в аккаунте в Facebook она написала о плачевном состоянии Незалежной, к которому привели бывшие и нынешний лидеры нации.

"В очередной раз нас без нас женят. Украина стала невестой из отдаленного от цивилизации узбекского кишлака", – возвестила украинка.

Судя по посту, который она прокомментировала, в нем речь идет о встрече президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки, где, возможно, как пишут СМИ, была поднята тема о проведении референдума по статусу Донбасса.

"Гадко на это смотреть. Все голубые каски будут никчемными, пока наш гарант со своей женой вышивальщицей-многостаночницей на войне будут зарабатывать деньги. Пока Порошенко и ему подобные у власти, Украина и дальше будет разлагаться на конечные в процессе разложения продукты – углекислый газ и воду", – предрекла страшный конец Незалежной Богуцкая.

Пользователи поддержали мнение блогерши. Ее подписчики считают, что как гарант безопасности государства и граждан пан Порошенко является абсолютным нолем, поскольку он своим воровством обнулил все достижения Украины.

"Давно уже все порешали. Теперь только маневры", – отметил один комментатор.

"Экономика и украинцы в затяжной депрессии", – констатирует другой.

Ну и для широты познания, пару видеороликов с другими мнениями пани Богуцкой.