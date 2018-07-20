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Раскрыты детали обсуждения крымского сценария для Донбасса

Фото: GLOBAL LOOK press/Celestino Arce Lavin
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Но о присоединении к России, как в случае с Крымом, речь не идет

Идея провести плебисцит о статусе Донбасса в мятежном регионе небезосновательна и обсуждается, однако "крымского сценария" не предполагает. Так прокомментировал агентству "Интерфакс" некий российский источник публикацию в Bloomberg о том, что на встрече в Хельсинки 16 июля президент РФ Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

При этом не уточняется, с представителем какого ведомства произошла беседа.

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"Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников (минского) процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права", – заявил собеседник агентства в пятницу, 20 июля.

Он считает основной задачей необходимость избежать некорректных трактовок данной инициативы. Надо понимать, что голосование в Донбассе не предполагает "крымского сценария", подчеркнул источник.

"Речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права", – пояснил он.

Позже сегодня свой комментарий по поводу обнародованной уважаемым финансовым изданием информации дал и МИД России в лице директора его Департамента информации и печати Марии Захаровой. По ее словам, в Москва считают, что если Вашингтон не в состоянии убедить киевские власти выполнять минские соглашения, то следует обсудить иные варианты урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Если "международное сообщество" и в первую очередь США не смогли заставить Киев выполнить Минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса", – написала Захарова в своем Facebook.

При этом она добавила, что не имеет права давать комментарии содержанию переговоров на высшем уровне.

Само собой разумеется, эта новость вызвала шок в самой Незалежной. Так, первый вице-спикер Верховной рады и представитель Украины на переговорах Минске Ирина Геращенко категорически исключила проведение на неподконтрольной Киеву территории Донбасса любого вида плебисцитов о статусе региона.

"Никаких референдумов под дулами автоматов, и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозги гражданам промывает российская пропаганда и "лайфньюсы", которые запугивают людей "фашистами и хунтой"; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет", – в истерике забилась Геращенко в Сети с популярной для майданных властей мантрой.

Депутат напомнила, что минские соглашения предусматривают проведение не референдума, а местных выборов по украинскому законодательству, и с сарказмом предложила президенту РФ устроить на ее территории голосование по теме повышения пенсионного возраста.

Ну что ж, такой референдум россиянам не страшен вообще, а даже предпочтителен, в том числе и для самого руководства России. Чего не скажешь о плебисците по Донбассу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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