Раскрыты детали обсуждения крымского сценария для Донбасса
Идея провести плебисцит о статусе Донбасса в мятежном регионе небезосновательна и обсуждается, однако "крымского сценария" не предполагает. Так прокомментировал агентству "Интерфакс" некий российский источник публикацию в Bloomberg о том, что на встрече в Хельсинки 16 июля президент РФ Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
При этом не уточняется, с представителем какого ведомства произошла беседа.
"Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников (минского) процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права", – заявил собеседник агентства в пятницу, 20 июля.
Он считает основной задачей необходимость избежать некорректных трактовок данной инициативы. Надо понимать, что голосование в Донбассе не предполагает "крымского сценария", подчеркнул источник.
"Речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права", – пояснил он.
Позже сегодня свой комментарий по поводу обнародованной уважаемым финансовым изданием информации дал и МИД России в лице директора его Департамента информации и печати Марии Захаровой. По ее словам, в Москва считают, что если Вашингтон не в состоянии убедить киевские власти выполнять минские соглашения, то следует обсудить иные варианты урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.
"Если "международное сообщество" и в первую очередь США не смогли заставить Киев выполнить Минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса", – написала Захарова в своем Facebook.
При этом она добавила, что не имеет права давать комментарии содержанию переговоров на высшем уровне.
Само собой разумеется, эта новость вызвала шок в самой Незалежной. Так, первый вице-спикер Верховной рады и представитель Украины на переговорах Минске Ирина Геращенко категорически исключила проведение на неподконтрольной Киеву территории Донбасса любого вида плебисцитов о статусе региона.
"Никаких референдумов под дулами автоматов, и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозги гражданам промывает российская пропаганда и "лайфньюсы", которые запугивают людей "фашистами и хунтой"; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет", – в истерике забилась Геращенко в Сети с популярной для майданных властей мантрой.
Депутат напомнила, что минские соглашения предусматривают проведение не референдума, а местных выборов по украинскому законодательству, и с сарказмом предложила президенту РФ устроить на ее территории голосование по теме повышения пенсионного возраста.
Ну что ж, такой референдум россиянам не страшен вообще, а даже предпочтителен, в том числе и для самого руководства России. Чего не скажешь о плебисците по Донбассу.
Пойман возможный убийца известного фигуриста
В совершении преступления подозревают двух человек
Россия меняет курс
Путин рассказал, чем сегодня обременены мировая торговля и экономика
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Плохо скакали: Украинцы взвыли от европейской колонизации
- Незалежная испугалась отмены санкций против России
- Украина вымирает семимильными шагами
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина