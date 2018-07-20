Киев увидел в Италии предателей Украины
Незалежная обещала отреагировать на высказывания главы министерства внутренних дел Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини, назвавшего "революцию гидности" фальшивкой, а референдум в Крыму реально состоявшимся. Об этом гневно написала в своем Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
"В ленте новое предательство – министр МВД Италии поддержал крымский "референдум" и посмел (произнести) грязные слова про Революцию Достоинства. Реакция МИД Украины обязательно будет, конечно, но это заявление сделано сейчас не случайно (на фоне уничтожающей критики хельсинского саммита в ЕС и в мировых СМИ)", – считает пани Геращенко.
По ее мнению (может, вполне разумном), Москва "сделает все, чтобы снять санкции с РФ".
Она отметила, что сейчас к власти в Италии пришла коалиция, которая добивается отмены антироссийских ограничительных мер со стороны Евросоюза.
"Лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции, они будут проверять ЕС на прочность. Поэтому нас ждет непростая осень и зима, властям, нашим дипломатам понадобится немало сил, чтобы продолжить с ЕС диалог о политике санкций, которые привязаны к выполнению РФ минских соглашений, и это будет время истины: какие политические силы и политики в стране борются за Украину, а какие – за себя во власти", – подчеркнула она.
Накануне в интервью The Washington Post высокопоставленный итальянец на вопрос, какова его позиция относительно снятия Италией санкций с России, сказал, что ограничения оказались бесполезными и нанесли ущерб итальянскому экспорту.
Когда журналист коснулся темы Крыма, объявив, что там прошел фейковый плебисцит, Сальвини резко дал отпор: "Это ваша личная точка зрения…Был референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию… Сравните это с фальшивой революцией на Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными государствами – подобно арабским весенним революциям".
Далее вице-премьер Италии добавил, что "существуют некоторые исторические зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации".
Вообще, пятница оказалась для постмайданных властей черным днем. Сегодня на берегах Днепра все бьются в истерике из-за обнародованной агентством Bloomberg информации о якобы предложении Москвы Вашингтону рассмотреть идею о проведении референдума о статусе Донбасса. Та же Геращенко в Сети прямо орала, что Киев на это никогда не пойдет. А тут еще итальянцы с такой зрадой выступили.
А могли спокойно уйти на выходные...
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