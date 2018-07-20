Снимки для семейного альбома дорого обошлись путешественникам

Двое жителей Нидерландов, отдыхавшие в польской части Прикарпатья, нарушили границу с Украиной, чтобы пофотографировать местные красоты.

Польские пограничники, обнаружившие нарушителей по системе мониторинга, бросились в погоню. Однако им пришлось ждать целых полчаса, пока любители селфи вернутся из соседнего государства.

Супруги пояснили, что катались на велосипедах, но не смогли удержаться от искушения сделать снимки. Они оставили средства передвижения и пешком направились на украинскую территорию.

Позже они признались, что видели предупреждающие щиты и понимали, что нарушают границу, но "соблазн сфотографироваться на Украине" перевесил осторожность, пишет польское издание RMF24.

Фотографии, сделанные нарушителями, обошлись им в 115 евро, заплаченных в виде штрафа за незаконное пересечение границы.