Полупустой концерт в поддержку "пленников в Крыму" растрогал Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко порадовался проведенному накануне концерту с участием группы "Бумбокс" на украинском контрольно-пропускном пункте "Каланчак" на въезде в Крым. Мероприятие было организовано херсонскими властями в поддержку осужденного в РФ за терроризм режиссера Олега Сенцова.
"Украинцы – едины и несокрушимы! Музыканты группы "Бумбокс" вчера сыграли концерт на границе с аннексированным Россией Крымом, поддержав украинских пленников Кремля. Уверен, единство внутри Украины и единство всего мира помогут освободить всех украинских заложников Кремля", – написал очередную киевскую мантру пан Порошенко на своей странице в Twitter.
Українці – згуртовані та незламні!— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июля 2018 г.
Музиканти гурту Бумбокс вчора зіграли концерт на кордоні з анексованим Росією Кримом, підтримавши українських бранців Кремля
Впевнений, єдність всередині України та єдність всього світу допоможуть звільнити усіх українських заручників Кремля pic.twitter.com/NLGoTVPpDj
Также он разместил к посту несколько фотографией с выступления, на которых видна немногочисленная толпа зрителей, некоторые из них с плакатами.
Комментаторы сравнили увиденное с балаганом и сельской дискотекой. Услышали ли пение со стороны российского полуострова, неизвестно.
Ранее в пятницу
пресс-секретарь группы Ольга Черткова поведала, что мероприятие длилось аж целый час. К шоу присоединился
Белорусский свободный театр, арт-директор которого Николай Халезин заявил, что его труппа решила
"сыграть концерт для украденной земли", сообщает телеканал "112".
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