Полупустой концерт в поддержку "пленников в Крыму" растрогал Порошенко

Лидер Незалежной высоко оценил пропагандистский шабаш на границе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко порадовался проведенному накануне концерту с участием группы "Бумбокс" на украинском контрольно-пропускном пункте "Каланчак" на въезде в Крым. Мероприятие было организовано херсонскими властями в поддержку осужденного в РФ за терроризм режиссера Олега Сенцова.

"Украинцы – едины и несокрушимы! Музыканты группы "Бумбокс" вчера сыграли концерт на границе с аннексированным Россией Крымом, поддержав украинских пленников Кремля. Уверен, единство внутри Украины и единство всего мира помогут освободить всех украинских заложников Кремля", – написал очередную киевскую мантру пан Порошенко на своей странице в Twitter.

Українці – згуртовані та незламні!



Музиканти гурту Бумбокс вчора зіграли концерт на кордоні з анексованим Росією Кримом, підтримавши українських бранців Кремля



Впевнений, єдність всередині України та єдність всього світу допоможуть звільнити усіх українських заручників Кремля pic.twitter.com/NLGoTVPpDj — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июля 2018 г.

Также он разместил к посту несколько фотографией с выступления, на которых видна немногочисленная толпа зрителей, некоторые из них с плакатами.

Комментаторы сравнили увиденное с балаганом и сельской дискотекой. Услышали ли пение со стороны российского полуострова, неизвестно.



Ранее в пятницу пресс-секретарь группы Ольга Черткова поведала, что мероприятие длилось аж целый час. К шоу присоединился Белорусский свободный театр, арт-директор которого Николай Халезин заявил, что его труппа решила "сыграть концерт для украденной земли", сообщает телеканал "112".

