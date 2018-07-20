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Полупустой концерт в поддержку "пленников в Крыму" растрогал Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
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Лидер Незалежной высоко оценил пропагандистский шабаш на границе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко порадовался проведенному накануне концерту с участием группы "Бумбокс" на украинском контрольно-пропускном пункте "Каланчак" на въезде в Крым. Мероприятие было организовано херсонскими властями в поддержку осужденного в РФ за терроризм режиссера Олега Сенцова.

"Украинцы – едины и несокрушимы! Музыканты группы "Бумбокс" вчера сыграли концерт на границе с аннексированным Россией Крымом, поддержав украинских пленников Кремля. Уверен, единство внутри Украины и единство всего мира помогут освободить всех украинских заложников Кремля", – написал очередную киевскую мантру пан Порошенко на своей странице в Twitter.

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Также он разместил к посту несколько фотографией с выступления, на которых видна немногочисленная толпа зрителей, некоторые из них с плакатами.

Комментаторы сравнили увиденное с балаганом и сельской дискотекой. Услышали ли пение со стороны российского полуострова, неизвестно.

Ранее в пятницу пресс-секретарь группы Ольга Черткова поведала, что мероприятие длилось аж целый час. К шоу присоединился Белорусский свободный театр, арт-директор которого Николай Халезин заявил, что его труппа решила "сыграть концерт для украденной земли", сообщает телеканал "112".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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