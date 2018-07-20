Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия нашла противоядие от санкций Запада

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Страну защитят новые "спецподразделения"

В Министерстве финансов – пополнение. К 24 имеющимся департаментам по противодействию антироссийским санкциям добавится 25-й, распорядился премьер Дмитрий Медведев, подписав соответствующее постановление.  

"Министерство финансов России осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских юридических лиц", – говорится о предназначении нового департамента в документе, размещенном на портале правовой информации.

Таким образом, полномочия финансового ведомства расширятся. Оно сможет взаимодействовать с государственными структурами зарубежья и международными организациями во всех вопросах, так или иначе касающихся ограничений.

О необходимости "спецподразделения", которое окружило бы вниманием и заботой компании из санкционного списка, говорил еще весной глава Минфина Антон Силуанов. Однако в те апрельские деньги никаких уточнений не последовало. Не было известно, какому из ведомств отдадут новоявленный отдел.

В санкциях Россия погрязла из-за воссоединения с Крымом и украинского конфликта, вмешательство в который вменил нашей стране Запад. Кремль не стал тянуть с ответом, взяв курс на политику импортозамещения. При этом в правительстве не раз подчеркивали, что Москва не имеет отношения к ситуации на Украине. Однако финансовые и другие ограничения постоянно обновляются. Впрочем, есть и страны-отступницы. Так, Италия примерно раз в месяц поговаривает об отмене санкционного режима. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Пойман возможный убийца известного фигуриста

В совершении преступления подозревают двух человек

Россия меняет курс

Путин рассказал, чем сегодня обременены мировая торговля и экономика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей