Россия нашла противоядие от санкций Запада
В Министерстве финансов – пополнение. К 24 имеющимся департаментам по противодействию антироссийским санкциям добавится 25-й, распорядился премьер Дмитрий Медведев, подписав соответствующее постановление.
"Министерство финансов России осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских юридических лиц", – говорится о предназначении нового департамента в документе, размещенном на портале правовой информации.
Таким образом, полномочия финансового ведомства расширятся. Оно сможет взаимодействовать с государственными структурами зарубежья и международными организациями во всех вопросах, так или иначе касающихся ограничений.
О необходимости "спецподразделения", которое окружило бы вниманием и заботой компании из санкционного списка, говорил еще весной глава Минфина Антон Силуанов. Однако в те апрельские деньги никаких уточнений не последовало. Не было известно, какому из ведомств отдадут новоявленный отдел.
В санкциях Россия погрязла из-за воссоединения с Крымом и украинского конфликта, вмешательство в который вменил нашей стране Запад. Кремль не стал тянуть с ответом, взяв курс на политику импортозамещения. При этом в правительстве не раз подчеркивали, что Москва не имеет отношения к ситуации на Украине. Однако финансовые и другие ограничения постоянно обновляются. Впрочем, есть и страны-отступницы. Так, Италия примерно раз в месяц поговаривает об отмене санкционного режима.
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