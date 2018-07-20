Россия нашла противоядие от санкций Запада

Страну защитят новые "спецподразделения"

В Министерстве финансов – пополнение. К 24 имеющимся департаментам по противодействию антироссийским санкциям добавится 25-й, распорядился премьер Дмитрий Медведев, подписав соответствующее постановление.

"Министерство финансов России осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских юридических лиц", – говорится о предназначении нового департамента в документе, размещенном на портале правовой информации.

Таким образом, полномочия финансового ведомства расширятся. Оно сможет взаимодействовать с государственными структурами зарубежья и международными организациями во всех вопросах, так или иначе касающихся ограничений.

О необходимости "спецподразделения", которое окружило бы вниманием и заботой компании из санкционного списка, говорил еще весной глава Минфина Антон Силуанов. Однако в те апрельские деньги никаких уточнений не последовало. Не было известно, какому из ведомств отдадут новоявленный отдел.

В санкциях Россия погрязла из-за воссоединения с Крымом и украинского конфликта, вмешательство в который вменил нашей стране Запад. Кремль не стал тянуть с ответом, взяв курс на политику импортозамещения. При этом в правительстве не раз подчеркивали, что Москва не имеет отношения к ситуации на Украине. Однако финансовые и другие ограничения постоянно обновляются. Впрочем, есть и страны-отступницы. Так, Италия примерно раз в месяц поговаривает об отмене санкционного режима.