Пентагон уже заключает контракты

Вашингтон начал заключать договоры с Киевом на оказание военной помощи, сообщает посольство Украины в США.



Речь идет о контрактах на поставку военной техники, снаряжения и различного оборудования, а также об услугах, которые Пентагон обязуется оказать украинской оборонке. Сумма соглашений оценивается в 200 млн долларов.

"В 2018 году по линии Пентагона демонстрируется неизменность позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии и признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны", – говорится в заявлении дипведомства.