Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США приступили к поставке военной техники Украине

Пентагон уже заключает контракты

Вашингтон начал заключать договоры с Киевом на оказание военной помощи, сообщает посольство Украины в США.

Речь идет о контрактах на поставку военной техники, снаряжения и различного оборудования, а также об услугах, которые Пентагон обязуется оказать украинской оборонке. Сумма соглашений оценивается в 200 млн долларов.

"В 2018 году по линии Пентагона демонстрируется неизменность позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии и признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны", – говорится в заявлении дипведомства.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пойман возможный убийца известного фигуриста

В совершении преступления подозревают двух человек

Россия меняет курс

Путин рассказал, чем сегодня обременены мировая торговля и экономика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей