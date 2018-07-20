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США отказались от референдума в Донбассе

Фото: Joyce Boghosian/ZUMAPRESS.com
В Белом доме сослались на минские соглашения

Вашингтон выступает против проведения народного голосования о судьбе Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Совета нацбезопасности (СНБ) Соединенных Штатов Гаррет Маркис.

По его словам, реферндум невозможен на юго-востоке Украины, поскольку противоречит условиям минских соглашений. Кроме того, США не собираются признавать правомочность плебисцита.

"Организация так называемого референдума не неконтролируемой властями части Украины не будет легитимна", – цитирует Маркиса Bloomberg.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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