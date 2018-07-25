Представители Донбасса вызывают истерику у посланцев Киева

Сегодня в Минске было сорвано заседание гуманитарной рабочей подгруппы Контактной группы представителем Украины Ириной Геращенко, которая покинула встречу, успев по ходу оскорбить представителя ДНР Дарью Морозову. Об этом рассказала делегат от ЛНР Ольга Кобцева.

По ее словам, сперва Геращенко опоздала на час, потом начала свое выступление с антироссийской риторики. И это вместо того, чтобы заняться насущными вопросами, в том числе обсудить обмен пленными.

"Попытки представителей республик вернуть работу группы в конструктивное русло наткнулись на полное непонимание", – цитирует Кобцеву "Луганский информационный центр".

Она не стала говорить, что именно Геращенко сказала донецкой коллеге по подгруппе.

Позже в своем Twitter глава Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков так прокомментировал демарш украинки: "Не удивлен: знаю ее по ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая. Такого рода "переговорщики" способны только войну объявлять. Киев и направляет их для срыва соглашений".

Сама же Геращенко тоже оставила следы в Сети, расписав сегодняшнюю свою протестную акцию так, как будто готовила ее заранее. Она разместила двухстраничное полотно своих претензий и требований. Пройдясь в очередной раз по теме крушения малайзийского "Боинга", она пожаловалась на нарушения хлебного перемирия" (исключительно со стороны армий ДНР и ЛНР, а как же без этого, с другой стороны только отвечают), потребовала ответа за обнаруженный СММ ОБСЕ в Донбассе российский комплекс радиоэлектронной разведки ТОРН, обвинила представителей РФ в шпионаже.

Затем удивилась, почему Москва до сих пор не дает ответа на предложенный Киеву обмен 36 россиян, сидящих в Незалежной, на украинцев, томящихся в наших тюрьмах. Раскритиковала Луганск и Донецк, заявивших, "что будут вести разговор об освобождении заложников только с одним человеком, в очередной раз таким образом пытаясь выполнить заказ Кремля по коррекции состава группы". Ан нет, Киев сам выберет своих переговорщиков, грозит Геращенко. Далее каким-то невообразимым образом она увязала фиксацию в совместной декларации по осуждению пыток доступ сотрудников МККК не только к "украинским узникам" в ЛНР и ДНР, но и ... в России, включая Крым. И это, кричит пани Геращенко, принципиально.

"Удивляет позиция координатора ОБСЕ, который сначала вообще и пункт о немедленном допуске МККК в тюрьмы оккупированного Донбасса считал "политизацией процесса", а теперь считает пункт о доступе МККК к нашим в тюрьмах РФ необязательным. Мы будем отстаивать позицию допуска в тюрьмы РФ как стороны конфликта (хотелось бы знать, в каких пунктах минских соглашений про это написано) и участника минского процесса, и только в таком случае считаем целесообразным принимать декларацию", – заявила украинка.

"Подчеркиваю – до украинских тюрем есть полный доступ МККК, миссий ООН и ОБСЕ. Поэтому эта декларация должна касаться в первую очередь РФ и оккупированных ею территорий", – подчеркнула киевская представительница.



Потом она написала много про неизвестных воров, укравших почти сотню вагонов "Укрзализныци" и прочего украинского оборудования в Донбассе, припечатала российских марионеток в шахтерском крае с их якобы фейковыми органами власти, "все эти "правительства", "пардаменти" и т.д.".

Краем коснулась появившейся ранее информации о том, что на закрытой встрече в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу подумать о возможности проведения референдума о статусе Донбасса. С ее точки зрения, "на оккупированных украинских землях не может идти и речи" ни о каких плебисцитах.

В общем, а воз и ныне там.

