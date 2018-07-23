Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Референдум по Донбассу приведет Украину к "параду суверенитетов"

Фото: GLOBAL LOOK press/Markus Heine
Российский писатель предсказал будущее Незалежной, если состоится плебисцит по статусу шахтерского края

Пока киевские власти будут безрезультатно пытаться "пришить" Донбасс к Украине, Россия присоединит всю Украину к Донбассу. Так считает известный российский писатель Захар Прилепин. По его мнению, в решении украинского вопроса в ходе российско-американских переговоров время играет на пользу Москве.

Комментируя информацию о якобы инициативе Кремля провести референдум о статусе Донбасса, он отметил, что для нынешней Незалежной такое голосование может обернуться катастрофой. Собственно, потерей государственности.

По теме

"Не только пророссийские, но пропольские, прорумынские, провенгерские, протурецкие и какие-нибудь прогреческие настроения на Украине, измученной небывалыми итогами Майдана, действительно сильны... "Парад суверенитетов", если б его всерьез запустили на Украине, разнес бы всю страну по закоулочкам. И самые огромные проблемы были бы связаны, конечно, с территориями, где традиционна пророссийская ориентация", – написал Прилепин в блоге на сайте "Сноб".

Писатель напомнил, что в 2014 г. на улицы Харькова выходило до полумиллиона граждан с российскими флагами. И эти люди никуда не делись, "сидят дома, как сидели", попрятав триколоры "под самой скрипучей половицей" до лучших времен.

По его словам, Украина давно надоела европейским политикам, поскольку слишком габаритная и непредсказуемая: "то зарычит, то заскачет, то заплачет, как дитя, то в какую-то свою сторону поедет, делая таинственные знаки честным лицом и что-то рассовывая по карманам". Россиянин убежден, что постмайданная власть уже не питается западными печеньками, но потребляет очень много.

Между тем Незалежная с точки зрения глобальной игры России и США – одна из карт в разнообразном русско-американском торге.

"И эта карта – не туз. И даже не валет. Референдум уже идет. Просто голосуют на нем не жители Донбасса, увы, и тем более не жители Украины. На этом референдуме голосуют под столом, передавая друг другу вещи, которые нам никогда не покажут", – подчеркнул Прилепин.

Писатель уверен, что жители всего Донбасса согласились бы на автономию, как и Россия, для которой головная боль иметь общие границы с враждебным государством.

"Любая киевская власть, не решившая донбасский вопрос, вынуждена будет так или иначе договариваться с Москвой, перманентно пытаясь спасти свой неизбежно сдувающийся рейтинг и тратить триллионы гривен на бестолковый и бессмысленный военный бюджет", – написал Прилепин. По его мнению, пока Киев будет безрезультатно пытаться пришить Донбасс обратно к Украине, Россия будет присоединять всю Украину к Донбассу.

Ранее писатель заявлял, что на данном историческом этапе невозможно провести референдум в Донбассе, но если он случится, жители региона выберут путь на присоединение к РФ.

"Но, если им предложат очень широкую степень автономии с собственной "народной милицией" и полным контролем территорий, придется смириться и с этим вариантом. Потому что Россия заинтересована не в отдельно взятом Донбассе, а во всей Украине", – сказал он "Комсомольской правде" 21 июля.

В любом случае это поможет остановить войну, резюмировал Прилепин.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Киев приготовил Москве страшную месть

Против черноморских портов РФ введут международные санкции

Россия примет еще один ЧМ

Это произойдет в ближайшие 20 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей