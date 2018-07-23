Российский писатель предсказал будущее Незалежной, если состоится плебисцит по статусу шахтерского края

Пока киевские власти будут безрезультатно пытаться "пришить" Донбасс к Украине, Россия присоединит всю Украину к Донбассу. Так считает известный российский писатель Захар Прилепин. По его мнению, в решении украинского вопроса в ходе российско-американских переговоров время играет на пользу Москве.

Комментируя информацию о якобы инициативе Кремля провести референдум о статусе Донбасса, он отметил, что для нынешней Незалежной такое голосование может обернуться катастрофой. Собственно, потерей государственности.

"Не только пророссийские, но пропольские, прорумынские, провенгерские, протурецкие и какие-нибудь прогреческие настроения на Украине, измученной небывалыми итогами Майдана, действительно сильны... "Парад суверенитетов", если б его всерьез запустили на Украине, разнес бы всю страну по закоулочкам. И самые огромные проблемы были бы связаны, конечно, с территориями, где традиционна пророссийская ориентация", – написал Прилепин в блоге на сайте "Сноб".

Писатель напомнил, что в 2014 г. на улицы Харькова выходило до полумиллиона граждан с российскими флагами. И эти люди никуда не делись, "сидят дома, как сидели", попрятав триколоры "под самой скрипучей половицей" до лучших времен.

По его словам, Украина давно надоела европейским политикам, поскольку слишком габаритная и непредсказуемая: "то зарычит, то заскачет, то заплачет, как дитя, то в какую-то свою сторону поедет, делая таинственные знаки честным лицом и что-то рассовывая по карманам". Россиянин убежден, что постмайданная власть уже не питается западными печеньками, но потребляет очень много.

Между тем Незалежная с точки зрения глобальной игры России и США – одна из карт в разнообразном русско-американском торге.

"И эта карта – не туз. И даже не валет. Референдум уже идет. Просто голосуют на нем не жители Донбасса, увы, и тем более не жители Украины. На этом референдуме голосуют под столом, передавая друг другу вещи, которые нам никогда не покажут", – подчеркнул Прилепин.

Писатель уверен, что жители всего Донбасса согласились бы на автономию, как и Россия, для которой головная боль иметь общие границы с враждебным государством.

"Любая киевская власть, не решившая донбасский вопрос, вынуждена будет так или иначе договариваться с Москвой, перманентно пытаясь спасти свой неизбежно сдувающийся рейтинг и тратить триллионы гривен на бестолковый и бессмысленный военный бюджет", – написал Прилепин. По его мнению, пока Киев будет безрезультатно пытаться пришить Донбасс обратно к Украине, Россия будет присоединять всю Украину к Донбассу.

Ранее писатель заявлял, что на данном историческом этапе невозможно провести референдум в Донбассе, но если он случится, жители региона выберут путь на присоединение к РФ.

"Но, если им предложат очень широкую степень автономии с собственной "народной милицией" и полным контролем территорий, придется смириться и с этим вариантом. Потому что Россия заинтересована не в отдельно взятом Донбассе, а во всей Украине", – сказал он "Комсомольской правде" 21 июля.

В любом случае это поможет остановить войну, резюмировал Прилепин.

