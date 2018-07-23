В словах украинцев о Крымском мосте нашли долю правды

У киевских политиков обнаружили паранойю и русофобскую шизофрению

Патриоты Незалежной, признающие неспособность Киева содержать Крымский мост и одновременно затратность его уничтожения, ведут себя как унтер-офицерская вдова из гоголевского "Ревизора", т.е. прилюдно секут сами себя. Впрочем, и доля истины в их заявлениях также есть.

Об этом сказал украинский политолог Владимир Скачко, комментируя слова экс-вице-премьера Крыма еще в составе Украины, бывшего "министр финансов" в теневом правительстве Юлии Тимошенко Андрея Сенченко, назвавшего российский транспортный переход бесполезным, опасным и дорогим в эксплуатации.

Со своим гениальным мнением он выступил накануне, 22 июля.



"Украине он не нужен, его эксплуатация дорого стоит, а его снос будет стоить еще больше", – раздвоился в суждениях о судьбе Крымского моста Сенченко.

"Тем самым в Киеве сами признают, что не в состоянии построить и содержать такой мост, киевские политики даже не в состоянии его нормально критиковать. Понятное дело, этот мост никогда не станет украинским, но даже если такое предположить – они уже сейчас подписывают себе самоприговор", – цитирует "Взгляд" Скачко.

"Несмотря на то, что заявление Сенченко является бредом и русофобией – есть в его словах крупица истины. Он говорит, что для Украины содержание Крымского моста будет затратным, то есть расписывается в неспособности содержать крупный проект", – отметил политолог.

По его мнению, наш транспортный объект стал для Киева важным символом для пропаганды и прекрасным поводом, чтобы отвлечь украинцев от насущных внутригосударственных проблем.

"Война против Крымского моста является продолжением параноидальной русофобской шизофрении, которая остается господствующим трендом в украинской пропаганде. Ведь если сегодня Россия куда-то пропадет, украинским политикам нечего будет объяснить народу, почему у нас не просто плохо, а архиплохо", – считает эксперт.

А разъяснять многое нужно: почему развалена экономика и убита медицина, почему сворачивается образование и бегут из страны граждане, отчего пропадает горячее или холодное водоснабжение, "почему армия дохнет" и "дети травятся в лагерях", вопрошает за всех жителей Незалежной Скачко.

Между тем за два месяца со дня открытия движения по Крымскому мосту уже проехали более 1 млн автомобилей, автобусов и мотоциклов.