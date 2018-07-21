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Не грози Крымскому мосту: В России ответили на претензии Украины по Азовскому морю

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
Киеву разъяснили, почему выбивать из своих партнеров новые санкции против РФ глупо

Украина обсуждает с Западом санкции против российских портов в Черном море. Таким образом в Незалежной хотят отомстить России за задержки своих судов в Азовском море для проверок. Об этом рассказал глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море", – цитирует его телеканал "112 Украина". 

На заявление Омеляна живо отреагировали в Крыму. По словам вице-премьера крымского правительства и постпреда республики при президенте РФ Георгия Мурадова, украинцы сами виноваты в том, что российск сторона усилила безопасность на море, особенно в акватории Керченского пролива. В этом не было бы необходимости, если бы из соседней страны не раздавались призывы устраивать диверсии на Крымском мосту.

"Одной из главных особенностей разумных существ является способность устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Как говорил Козьма Прутков: "Зри в корень", – прокомментировал он ситуацию РИА "Новости".

Мурадов уверен, что стремление Киева задавить Россию санкциями все меньше находит поддержку в мире,  которому уже начали надоедать "абсурдные заявления" на Украине.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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