Страна стареет и пустеет из-за уезжающих за лучшей долей тысяч граждан

В ближайшем будущем Украина может резко постареть, стать государством, населенным исключительно пенсионерами. А все потому, что в Незалежной растет число трудовых мигрантов. И это не просто потеря рабочих кадров – из страны бегут самые активные ее граждане.

Издание "Обозреватель" обратило внимание на страшные цифры трудовой миграции, которые фиксирует онлайн-платформа ukrainianpeopleleaks.com. Всего за несколько месяцев существования портал "насчитал" 350 тысяч уехавших из страны украинцев.

Отмечается, что данный ресурс является международной некоммерческой организацией. Он публикует секретную информацию из анонимных источников.

Ukrainianpeopleleaks демонстрирует главное последствие миграции – стремительное сокращение населения страны. Издание напоминает, как в 2017 г. глава МИД Украины Павел Климкин сообщал, что ежемесячно на заработки уезжает около 100 тысяч украинцев. А по данным министра соцполитики Андрея Ревы, в миграции находятся 3,2 миллиона человек, причем проблема с выездом на работу за границу коснулась 9 миллионов жителей Незалежной, включая и детей заробитчан.

Онлайн-платформа открывается плачевным сообщением: каждую минуту из страны выезжает по два украинца.

В момент написания статьи портал зафиксировала почти 358 тысяч уехавших.

В июне Госслужба статистики Украины сообщала, что за первые 4 месяца 2018 г. численность населения Незалежной уменьшилась на 85,7 тысяч – до 42,3 миллиона человек. Согласно же данным ООН, к 2050 г. в стране будет проживать лишь 36,42 миллиона человек.

