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Украина стремительно превращается в "край пенсионеров"

Фото: flickr.com/jenniferboyer
продолжениеУкраину пришьют к России
Страна стареет и пустеет из-за уезжающих за лучшей долей тысяч граждан

В ближайшем будущем Украина может резко постареть, стать государством, населенным исключительно пенсионерами. А все потому, что в Незалежной растет число трудовых мигрантов. И это не просто потеря рабочих кадров – из страны бегут самые активные ее граждане.

Издание "Обозреватель" обратило внимание на страшные цифры трудовой миграции, которые фиксирует онлайн-платформа ukrainianpeopleleaks.com. Всего за несколько месяцев существования портал "насчитал" 350 тысяч уехавших из страны украинцев.

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Отмечается, что данный ресурс является международной некоммерческой организацией. Он публикует секретную информацию из анонимных источников.

Ukrainianpeopleleaks демонстрирует главное последствие миграции – стремительное сокращение населения страны. Издание напоминает, как в 2017 г. глава МИД Украины Павел Климкин сообщал, что ежемесячно на заработки уезжает около 100 тысяч украинцев. А по данным министра соцполитики Андрея Ревы, в миграции находятся 3,2 миллиона человек, причем проблема с выездом на работу за границу коснулась 9 миллионов жителей Незалежной, включая и детей заробитчан.

Онлайн-платформа открывается плачевным сообщением: каждую минуту из страны выезжает по два украинца.

В момент написания статьи портал зафиксировала почти 358 тысяч уехавших.

В июне Госслужба статистики Украины сообщала, что за первые 4 месяца 2018 г. численность населения Незалежной уменьшилась на 85,7 тысяч – до 42,3 миллиона человек. Согласно же данным ООН, к 2050 г. в стране будет проживать лишь 36,42 миллиона человек. 

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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