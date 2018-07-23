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В украинском генштабе намерены перейти к активным военным действиям в Донбассе. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Мы отмечаем факты, свидетельствующие о намерениях украинской стороны перейти к активным действиям. Так, начальник управления вооружения ВСУ генерал Шевцов отдал указания выдать со складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ)… снаряды", – цитирует РИА "Новости" Осадчего в понедельник, 23 июля.
По информации представителей Луганска, данные боеприпасы планируется доставить в зону военной операции в Донбассе.
Военные, принимающие участие в ООС, должны получить снаряды для гаубиц Д-20, противотанковых пушек МТ-12, зенитных установок ЗУ-23, а также мины калибром 82 мм, уточняют в ЛНР.
"Помимо этого, планируется поставка в 14-ю механизированную бригаду ВСУ бронированных медицинских машин (Didgori Medevac), предназначенных для вывоза раненых", – отметил Осадчий.
Также он указал на нарушения украинскими силовиками предусмотренных минскими соглашениями условий о размещении военной техники вблизи линии соприкосновения.
"Так, в районе Капитаново Новоайдарского района, на удалении 9 километров от линии боевого соприкосновения, сосредоточены тяжелые огневые средства 53 бригады ВСУ в количестве трех единиц 2С1 "Гвоздика", – подчеркнул представитель военного ведомства республики.
Косвенно информацию о снабжении украинских военных в зоне вооруженного конфликта в Донбассе тяжелыми снарядами подтвердили и в Киеве.
"По распоряжению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями противника... В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи", – говорится в сообщении Минобороны Незалежной, опубликованном на сайте ведомства.
Там добавили, что все мероприятия по обучению начались с личным составом еще в конце июня.
Между тем, как сообщил сегодня журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, на предстоящей в конце нынешней недели в Берлине встрече на уровне политдиректоров "нормандской четверки" предполагается обсудить не только реализацию минских соглашений, но и идею проведения референдума о статусе Донбасса.
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