Военные мятежного региона раскрыли планы Киева на захват ЛНР и ДНР

В украинском генштабе намерены перейти к активным военным действиям в Донбассе. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Мы отмечаем факты, свидетельствующие о намерениях украинской стороны перейти к активным действиям. Так, начальник управления вооружения ВСУ генерал Шевцов отдал указания выдать со складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ)… снаряды", – цитирует РИА "Новости" Осадчего в понедельник, 23 июля.

По информации представителей Луганска, данные боеприпасы планируется доставить в зону военной операции в Донбассе.

Военные, принимающие участие в ООС, должны получить снаряды для гаубиц Д-20, противотанковых пушек МТ-12, зенитных установок ЗУ-23, а также мины калибром 82 мм, уточняют в ЛНР.

"Помимо этого, планируется поставка в 14-ю механизированную бригаду ВСУ бронированных медицинских машин (Didgori Medevac), предназначенных для вывоза раненых", – отметил Осадчий.

Также он указал на нарушения украинскими силовиками предусмотренных минскими соглашениями условий о размещении военной техники вблизи линии соприкосновения.

"Так, в районе Капитаново Новоайдарского района, на удалении 9 километров от линии боевого соприкосновения, сосредоточены тяжелые огневые средства 53 бригады ВСУ в количестве трех единиц 2С1 "Гвоздика", – подчеркнул представитель военного ведомства республики.

Косвенно информацию о снабжении украинских военных в зоне вооруженного конфликта в Донбассе тяжелыми снарядами подтвердили и в Киеве.

"По распоряжению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями противника... В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи", – говорится в сообщении Минобороны Незалежной, опубликованном на сайте ведомства.

Там добавили, что все мероприятия по обучению начались с личным составом еще в конце июня.

Между тем, как сообщил сегодня журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, на предстоящей в конце нынешней недели в Берлине встрече на уровне политдиректоров "нормандской четверки" предполагается обсудить не только реализацию минских соглашений, но и идею проведения референдума о статусе Донбасса.