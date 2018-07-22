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Порошенко рассказал об украинском флаге над Донбассом

Петр Порошенко. Фото: TATYANA ZENKOVICH/EPA/TASS
Президент Незалежной опозорился второй раз за день

Украинский лидер так воспрял духом после победы боксера Александра Усика над россиянином Маратом Гассиевым в боксерском поединке, что выдал еще один перл. Теперь Петр Порошенко решил пригрозить Донбассу флагом Незалежной. Синий и желтые цвета увидят во всех населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Внушительное заявление пан Порошенко сделал на своей странице в Facebook.

Интернет-пользователи жестко посмеялись над хвастливым высказыванием главы Украины и сообщили, что в Донбассе его ждут с нетерпением. Часть публики предположила, что выходные у политика удались. Судя по всему, он до сих пор усердно отмечает триумф спортсмена Александра Усика. Разгоряченный эмоциями, а может, и алкогольными парами, Порошенко предвкушает очередную "победу". Комментаторы в выражениях не стеснялись (орфография и пунктуация сохранены).

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"Порошенко как накатит стакан, так сразу флаги поднимает, то над Севастополем, то над Донбассом и так уже четвертый год"

"Бедный петя! Он наверно новых сортов Чернобыльских грибов объелся"

"Странно. Он же еще в прошлом году обещал его поднять"

"Видать,выходной удался..."

"Это уже какая пошла бутылка с победы Усика?"

"Слегка перебрал с утречка"

"Флаг заявил что Порошенко будет поднят над Донбассом"

"Тю,так приезжай и подними_)", – написали они.

Между тем председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что политик погорячился.

"Порошенко уже над чем только ни поднимал украинский флаг! И над Киевом древних лет, когда слова Украина не было и в помине. И над Крымом и Севастополем: явно погорячился, шансов никаких. А теперь над городами Донбасса хочет его поднять, где к флагу этому отношение известно какое", – прокомментировал высказывание сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Порошенко раскритиковали за попытку увязать спорт с политикой. Успехи Усика он назвал признаком приближающейся "победы" Украины и символом борьбы.


Виктория БАЛАЯН
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