Очередное высказывание президента Незалежной сочли "идиотизмом"

Лидер Украины так рвется к мировому господству, что ему пригрезились признаки "победы". Петр Порошенко пришел в неистовый восторг после победы украинского боксера Александра Усика в поединке с россиянином Маратом Гассиевым и тут же выплеснул эмоции в Twitter.

Политик заявил, что верил в победу Усика и поздравил его с очередным достижением. И хорошо бы на этом остановиться. Но соблазн увязать спорт и политику был слишком велик.

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"Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, – это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!", – написал Порошенко.

Бьющие через край эмоции помешали пану Порошенко обдумать свои слова. За что он и поплатился. Пользователи подняли главу Украины на смех, а часть аудитории заподозрила, что он прилично "принял на грудь", переживая за исход поединка (орфография и пунктуация сохранены).

Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе!



Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги.



Україна пишається тобою! pic.twitter.com/tltTtqo3OR — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 июля 2018 г.

"Петр Алексеевич, у вас уже паранойя с вашей пэрэмогой, спуститесь с небес, просто в Москве прошёл бой...а где, интересно, живет и тренируется ваш чемпион?!"

"Порошенко лично инструктировал Усика перед боем, а в ходе поединка давал важные указания как бить, как защищаться.. пока бутылка не опустела"

"Ущербный!!! Хватит везде искать причины и оправдания своих больных фантазий! Вы видели, как вели себя бойцы до и после боя?! Украина, Россия, берите пример! Улыбались, обнимались, хвалили друг друга!!! Надеюсь СБУ за это не отберет у Александра 2 пояса и 5млн$!!! Усик молодец!!!", – отозвались комментаторы.

Позже Порошенко получил добавки в виде жесткого ответа от руководителя одной из промоутерских компаний, работающей в сфере спорта. Андрей Рябинский ответил на пафосное высказывание политика в соцсети. Слова последнего он назвал "идиотизмом".

"Как же достали уже всё переводить в политику! Идиотизм!", – высказался Рябинский.

Как же достали уже всё переводить в политику! Идиотизм! https://t.co/r0EwcEQ1gz — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 22 июля 2018 г.

Бой Усика и Гассиева состоялся в столичном спорткомплексе "Олимпийский", напоминает РИА Новости. Поединок завершился победой украинского боксера. Он стал обладателем чемпионских поясов по версии IBF и WBA.