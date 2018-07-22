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Лидер Украины так рвется к мировому господству, что ему пригрезились признаки "победы". Петр Порошенко пришел в неистовый восторг после победы украинского боксера Александра Усика в поединке с россиянином Маратом Гассиевым и тут же выплеснул эмоции в Twitter.
Политик заявил, что верил в победу Усика и поздравил его с очередным достижением. И хорошо бы на этом остановиться. Но соблазн увязать спорт и политику был слишком велик.
"Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, – это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!", – написал Порошенко.
Бьющие через край эмоции помешали пану Порошенко обдумать свои слова. За что он и поплатился. Пользователи подняли главу Украины на смех, а часть аудитории заподозрила, что он прилично "принял на грудь", переживая за исход поединка (орфография и пунктуация сохранены).
Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе!— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 июля 2018 г.
Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги.
Україна пишається тобою! pic.twitter.com/tltTtqo3OR
"Петр Алексеевич, у вас уже паранойя с вашей пэрэмогой, спуститесь с небес, просто в Москве прошёл бой...а где, интересно, живет и тренируется ваш чемпион?!"
"Порошенко лично инструктировал Усика перед боем, а в ходе поединка давал важные указания как бить, как защищаться.. пока бутылка не опустела"
"Ущербный!!! Хватит везде искать причины и оправдания своих больных фантазий! Вы видели, как вели себя бойцы до и после боя?! Украина, Россия, берите пример! Улыбались, обнимались, хвалили друг друга!!! Надеюсь СБУ за это не отберет у Александра 2 пояса и 5млн$!!! Усик молодец!!!", – отозвались комментаторы.
Позже Порошенко получил добавки в виде жесткого ответа от руководителя одной из промоутерских компаний, работающей в сфере спорта. Андрей Рябинский ответил на пафосное высказывание политика в соцсети. Слова последнего он назвал "идиотизмом".
"Как же достали уже всё переводить в политику! Идиотизм!", – высказался Рябинский.
Как же достали уже всё переводить в политику! Идиотизм! https://t.co/r0EwcEQ1gz— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 22 июля 2018 г.
Бой Усика и Гассиева состоялся в столичном спорткомплексе "Олимпийский", напоминает РИА Новости. Поединок завершился победой украинского боксера. Он стал обладателем чемпионских поясов по версии IBF и WBA.
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