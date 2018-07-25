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Вашингтон поставит "Джавелины" Киеву

Фото: flickr.com/7armyjmtc
Американцы продолжат снабжать оружием украинцев

США поставили на Украину противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", однако в Пентагоне не хотят на этом останавливаться.

Американское Минобороны дополнительно выделит около $308 миллионов на производство комплексов для поставок в Незалежную и ряд других стран. Об этом говорится в списке контрактов, заключенных ведомством, передает РИА "Новости".

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Несмотря на то, что Вашингтон запретил Киеву использовать "Джавелины" в войне с Донбассом, украинцы получают дополнительное преимущество в конфликте против ДНР и ЛНР. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что такие поставки только усугубляют положение на востоке Украины. Такого же мнения придерживаются и большинство европейских политиков.

Напомним, что Вашингтон уже передал Киеву несколько противотанковых ракетных комплексов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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