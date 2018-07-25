Украинцы мечтают о ставленнике из Москвы

Жители Незалежной рассчитывают на помощь России в борьбе с режимом Порошенко

Это просто удивительно, как столь богатая на таланты украинская земля оказалась под властью своры малограмотных маргиналов. Причем умные и образованные люди из страны никуда не делись, но они покорно терпят издевательства над собой. Ведь иначе не сказать, когда правительство возглавляет человек с поддельным дипломом об образовании.

Депутат Верховной рады Виталий Куприя еще в прошлом году обратил внимание, что в официальной биографии Владимира Гройсмана указано обучение в киевской Межрегиональной академии управления персоналом в течение трех лет – с 2000 по 2003 г. – и получение диплома по специальности "Правоведение". Однако по закону для получения "корочек" учиться нужно было не менее пяти лет. На это нардеп указал Генпрокуратуре. Прошло несколько месяцев – и дело официально закрыли "за отсутствием состава преступления". И человек с фальшивыми документами продолжил управлять страной.

Чему удивляться, если возглавляет Генпрокуратуру Украины Юрий Луценко – человек без юридического образования, напоминает историк, публицист Армен Гаспарян.

"Верховной радой руководит лицо со справкой о неполной умственной полноценности – Парубий. Сам Порошенко, когда делает заявления, связанные с историей или культурой Украины, демонстрирует свою абсолютную некомпетентность даже на уровне средней школы", – отметил Гаспарян в интервью "Свободной прессе". То есть вся верхушка власти Незалежной друг друга стоит.

А местная интеллигенция молчит. Во-первых, она запугана СБУ, которая за всякое проявление инакомыслия хватает и шьет дело. Во-вторых, и в прежние времена этот пласт общества на Украине предпочитал отмалчиваться. "Эта вечная пассивность, которую они демонстрируют, иногда заставляет просто поверить в то, что на самом-то деле главным проводником существования и развития Украины все время были представители федерального центра. Из Санкт-Петербурга или Москвы. А вот когда они предоставлены сами себе, то выясняется, что здесь имеются гигантские сложности", – говорит Гаспарян.

"Украинцы, с которыми я довольно часто общаюсь, откровенно мне говорят, что ждут, когда "это все рухнет, само по себе", а потом "Россия поможет", – поделился эксперт.

Весной будущего года Украине предстоит выбирать президента. Если граждане решатся на смену власти и в Киеве сядет человек, с которым хотя бы можно разговаривать, Россия, конечно, поможет. Пока же – без шансов.