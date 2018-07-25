Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы мечтают о ставленнике из Москвы

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
продолжениеУкраине посоветовали забыть про НАТО
Жители Незалежной рассчитывают на помощь России в борьбе с режимом Порошенко

Это просто удивительно, как столь богатая на таланты украинская земля оказалась под властью своры малограмотных маргиналов. Причем умные и образованные люди из страны никуда не делись, но они покорно терпят издевательства над собой. Ведь иначе не сказать, когда правительство возглавляет человек с поддельным дипломом об образовании.

Депутат Верховной рады Виталий Куприя еще в прошлом году обратил внимание, что в официальной биографии Владимира Гройсмана указано обучение в киевской Межрегиональной академии управления персоналом в течение трех лет – с 2000 по 2003 г. – и получение диплома по специальности "Правоведение". Однако по закону для получения "корочек" учиться нужно было не менее пяти лет. На это нардеп указал Генпрокуратуре. Прошло несколько месяцев – и дело официально закрыли "за отсутствием состава преступления". И человек с фальшивыми документами продолжил управлять страной.

По теме

Чему удивляться, если возглавляет Генпрокуратуру Украины Юрий Луценко – человек без юридического образования, напоминает историк, публицист Армен Гаспарян.

"Верховной радой руководит лицо со справкой о неполной умственной полноценности – Парубий. Сам Порошенко, когда делает заявления, связанные с историей или культурой Украины, демонстрирует свою абсолютную некомпетентность даже на уровне средней школы", – отметил Гаспарян в интервью "Свободной прессе". То есть вся верхушка власти Незалежной друг друга стоит.

А местная интеллигенция молчит. Во-первых, она запугана СБУ, которая за всякое проявление инакомыслия хватает и шьет дело. Во-вторых, и в прежние времена этот пласт общества на Украине предпочитал отмалчиваться. "Эта вечная пассивность, которую они демонстрируют, иногда заставляет просто поверить в то, что на самом-то деле главным проводником существования и развития Украины все время были представители федерального центра. Из Санкт-Петербурга или Москвы. А вот когда они предоставлены сами себе, то выясняется, что здесь имеются гигантские сложности", – говорит Гаспарян.

"Украинцы, с которыми я довольно часто общаюсь, откровенно мне говорят, что ждут, когда "это все рухнет, само по себе", а потом "Россия поможет", – поделился эксперт.

Весной будущего года Украине предстоит выбирать президента. Если граждане решатся на смену власти и в Киеве сядет человек, с которым хотя бы можно разговаривать, Россия, конечно, поможет. Пока же – без шансов.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Разведка США что-то пронюхала на встрече Путина с Трампом

Американские шпионы бились в истерике в Хельсинки

На популярном курорте закрыли смертельный пляж

Там массово гибнут люди

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей