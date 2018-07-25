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Украине посоветовали забыть про НАТО

Фото: flickr.com/thejointstaff
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Коррумпированная воюющая страна альянсу не нужна

Вооруженный конфликт в Донбассе, который продолжается уже пятый год, служит главным препятствием для вступления Незалежной в Североатлантический альянс. К такому выводу пришли немецкие журналисты.

В статье, опубликованной в издании Telepolis, отмечается, что НАТО не может и не хочет брать в свои ряды Украину, хотя стремится к дальнейшему расширению на восток. По уставу организации в нее нельзя принимать страну, имеющую незавершенные военные конфликты и неурегулированные территориальные споры. К тому же в штаб-квартире альянса прекрасно понимают, что НАТО столкнется с огромными проблемами, если возьмет Незалежную под свое крыло.

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Донбасский конфликт мешает Вашингтону сделать Украину своим военно-политическим вассалом, что позволит ему приблизить войска вплотную к юго-западным границам России. Поэтому США выражают готовность в будущем году выделить $250 млн на обеспечение безопасности Украины, из которых $50 млн пойдут на летальные виды вооружений. Всего с 2014 г. Штаты направили на поддержку Украины уже более $1 миллиарда.

Российские эксперты убеждены в том, что донбасский конфликт служит для НАТО удобной отговоркой: если бы Украину действительно хотели принять в альянс, препятствий бы для этого не было. На самом деле западные страны попросту боятся, что Россия сочтет вступление Украины в НАТО актом агрессии и даст сопоставимый ответ.

"Безусловно, конфликт в Донбассе – это лишь повод. Но есть и истинные причины нежелания принимать Украину в альянс. Одна из них – позиция России по этому вопросу. Президент Владимир Путин ясно дал понять, что в случае расширения НАТО на восток он примет ответные меры. И по сути это будет эскалация гонки вооружений на европейском континенте. Увеличится количество военных баз, например, причем с обеих сторон. А Европа на это не пойдет. Это ведь не охрана безопасности, а угроза безопасности. Баланс сил очень сильно сместится", – приводит РИА ФАН мнение политолога Александра Асафова.

США могли бы проигнорировать позицию РФ, но Европа не может себе этого позволить. Американцы вынуждены считаться с мнением европейских союзников, чтобы окончательно не разрушить североатлантическое единство, которое в последний момент дало трещину. Поэтому Вашингтон делает обтекаемые заявления о том, что Киев когда-нибудь присоединится к НАТО, но это произойдет через десятилетия.

Украина же стремится примазаться к альянсу не для того, чтобы НАТО защитила ее от нападения РФ. Киевские чиновники понимают, что это маловероятно, хотя в публичных выступлениях постоянно говорят о российской угрозе. Украинцы хотят снять с себя ответственность за АТО.

"Киеву надо переложить ответственность за конфликт в Донбассе на чьи-либо еще плечи. Им все равно, чьи миротворцы придут, лишь бы воевать не своими руками. Кстати, на Украине уже принят закон, согласно которому главная цель существования государства – вступление в НАТО. Но что бы они там ни прописывали, пока альянс для них остается заоблачной мечтой", – заключил Асафов.

Андрей ФИЛАТОВ
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