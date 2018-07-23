Горожан будут водить на эскурсии

Украинское командование вооруженных сил с удовольствием рапортовало о прибытии в одесский порт целой группы боевых кораблей НАТО. На своей официальной странице в Facebook ВМС Украины даже поставили под своим постом смайлик, изображающий аплодисменты.

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Сообщается, что в Одессу пришел фрегат Королевских ВМС Нидерландов De Ruyter, турецкий фрегат Fatih, румынский Regele Ferdinand, немецкое вспомогательное судно Rhein и два тральщика.

Экипажи кораблей уже встретились с вице-адмиралом Игорем Воронченко, а завтра или послезавтра корабли НАТО смогут посетить все желающие одесситы.

Это далеко не первый заход кораблей альянса в Одессу, каждый из которых киевские власти всегда освещают. Так, в 2016 г. в рамках учений See Breeze в украинский порт зашел американский эсминец типа "Арли Берк", а также десантный корабль с пятью сотнями морпехов. Тогда встречать гостей вышел флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный".

На этот раз "дружественная делегация" скромнее, правда, голландский фрегат относительно современный и вооружен ракетами "Гарпун". Что касается турецкого фрегата "Фатих", то его срок эксплуатации подходит к концу. А румынский Regele Ferdinand – это и вовсе списанный британский Coventry, который англичане продали Бухаресту.

Тем не менее украинские пользователи уже пишут в комментариях, чтобы было бы неплохо использовать корабли НАТО для проверки российских кораблей в Черном море, как "это делают россияне".

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что будет бороться с российскими пограничниками, которые досматривают корабли в Керченском проливе. А в понедельник уже министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "Украинского радио" сказал, что Киев намерен ввести санкции в отношении российских портов из-за задержания украинских кораблей в Азовском море.

Стоит напомнить, что настоящая "война на море" началась после задержания российского экипажа российского судна "Норд", который до сих пор не может выехать с территории Украины.