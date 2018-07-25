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У украинцев воруют пенсии

Фото: GLOBAL LOOK press/Geovien So/Xinhua
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Пока старики голодают, их деньги "крутятся" в системе

Украинские пенсионеры пятый день не могут получить положенные им по закону выплаты. Правда, не все, а только те, кому выдают средства в отделениях "Укрпочты". При этом в почтовом ведомстве заявляют, что они ни при чем, дескать, деньги не перечислил Пенсионный фонд.

"Укрпочта работает в штатном режиме. По состоянию на сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий", – говорится в сообщении на официальном сайте.

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Тем временем в Пенсионном фонде отрицают задержку с перечислениями. "Продолжается финансирование пенсий, выплата продолжается в полном объеме. Выплату не останавливали", – цитирует ответственных лиц ИА EADaily.

Правда, во вторник, 24 июля, на сайте ведомства появилось сообщение о том, что "смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса", то есть фактически проблему признали. Но непонятно, когда она разрешится. Чиновники утверждают, что это вопрос пары дней, однако люди не могут получить деньги с 20 июля.

"Два дня не могу получить пенсию. Сходила в отделение Пенсионного фонда, там сказали, что деньги пока не поступили, нужно подождать. У меня пенсия всего 1,5 тысячи гривен. Даже небольшие задержки – проблема, так как нужно не только еду, но и лекарства покупать", – рассказала изданию Ukr.Life пенсионерка Валентина Лукьянова из Киевской области.

Удивляет также, что украинцы, получающие пенсии не в почтовых отделениях, а в коммерческих банках, с задержками не сталкиваются.

Разобраться с ситуацией премьер Владимир Гройсман поручил руководству Пенсионного фонда. "Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам", – заявил он и дал руководителям ведомства срок до конца недели выполнить обязательства перед стариками.

Со своей стороны Гройсман уверил, что средства для выплат пенсий переводятся в Пенсионный фонд своевременно, пишет РИА "Новости".

Николай ВИКТОРОВ
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