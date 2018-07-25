В греческих пожарах обвинили Россию

Стихийное бедствие назвали местью Кремля

Страшные лесные пожары, охватившие Грецию в последние дни, стали поводом для очередных нападок на Россию со стороны Украины. Депутат Верховной рады Виталий Чепинога, входящий в партию Виталия Кличко "Удар", сделал громкое заявление: дескать, смертельную опасность наслала на греков Москва в качестве мести за дипломатический скандал.

"Греция выслала несколько российских ФСБ-шников, замаскированных под дипломатов. Кремль пообещал ответ. Через неделю Греция загорелась с нескольких сторон. Казалось бы, причем тут? А дело в том, что современная Россия способна на все. Нет никаких тормозов и моральных предостережений. Могут кого-то подорвать, кого-то отравить, что-то поджечь. У этого государства такая внешняя политика", - написал Чепинога в Facebook.

Эти слова повергли в шок даже украинцев. "Нет, друзья, это у вас нет никаких моральных барьеров. А еще нет разума и совести – одно только стремление поднять больше хайпа на человеческой крови", – приводит РИА ФАН комментарий киевского журналиста Андрея Манчука.

Напомним, огонь охватил пригороды Афин несколько дней назад. Жаркая погода и сильный ветер мешают пожарным справиться со стихией. Жертвами стали уже более 80 человек, несколько сотен лишились домов и всего имущества.