Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В греческих пожарах обвинили Россию

Фото: GLOBAL LOOK press/Aristidis Vafeiadakis
продолжениеУсик испугался лозунга "Слава Украине!" перед всем миром
Стихийное бедствие назвали местью Кремля

Страшные лесные пожары, охватившие Грецию в последние дни, стали поводом для очередных нападок на Россию со стороны Украины. Депутат Верховной рады Виталий Чепинога, входящий в партию Виталия Кличко "Удар", сделал громкое заявление: дескать, смертельную опасность наслала на греков Москва в качестве мести за дипломатический скандал.

"Греция выслала несколько российских ФСБ-шников, замаскированных под дипломатов. Кремль пообещал ответ. Через неделю Греция загорелась с нескольких сторон. Казалось бы, причем тут? А дело в том, что современная Россия способна на все. Нет никаких тормозов и моральных предостережений. Могут кого-то подорвать, кого-то отравить, что-то поджечь. У этого государства такая внешняя политика", - написал Чепинога в Facebook.

По теме

Эти слова повергли в шок даже украинцев. "Нет, друзья, это у вас нет никаких моральных барьеров. А еще нет разума и совести – одно только стремление поднять больше хайпа на человеческой крови", – приводит РИА ФАН комментарий киевского журналиста Андрея Манчука.

Напомним, огонь охватил пригороды Афин несколько дней назад. Жаркая погода и сильный ветер мешают пожарным справиться со стихией. Жертвами стали уже более 80 человек, несколько сотен лишились домов и всего имущества. 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Разведка США что-то пронюхала на встрече Путина с Трампом

Американские шпионы бились в истерике в Хельсинки

На популярном курорте закрыли смертельный пляж

Там массово гибнут люди

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей